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Реал - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
Бенефис Обамейянга
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" не проигрывал "Барселоне" пять матчей подряд, и
"Реал" - "Барселона" 0:4
Голы: Обамейянг 29, Араухо 38, Торрес 47, Обамейянг 53
Гол Обамейянга
Гол Араухо
Гол Торреса
Гол Обамейянга
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