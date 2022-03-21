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Куртуа – о победе Барселоны: Анчелотти пытался что-то изменить, но мы ничего не поняли

Испания
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Тибо обиделся на Карло?

Куртуа – о победе Барселоны: Анчелотти пытался что-то изменить, но мы ничего не поняли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" коротко высказался после поражения "сливочных" в рамках Эль Класико. Напомним, каталонцы отправили в сетку ворот Тибо Куртуа 4 безответных мяча.

"Тренер пытался что-то изменить в перерыве, но мы ничего не поняли. Ферран Торрес выскочил со мной 1 на 1 уже через 40 секунд после начала второго тайма".

После 29 сыгранных туров мадридский "Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Подопечные Анчелотти набрали 66 очков. Добавим, что "Барселона" Хави с 54 баллами находится на третьем месте.

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В статье: Карло Анчелотти Эль Класико Барселона Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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