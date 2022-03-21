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Куртуа – о победе Барселоны: Анчелотти пытался что-то изменить, но мы ничего не поняли
Тибо обиделся на Карло?
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" коротко высказался после поражения "сливочных" в рамках Эль Класико. Напомним, каталонцы отправили в сетку ворот Тибо Куртуа 4 безответных мяча.
"Тренер пытался что-то изменить в перерыве, но мы ничего не поняли. Ферран Торрес выскочил со мной 1 на 1 уже через 40 секунд после начала второго тайма".
????️ @thibautcourtois: "Coach tried to change things in the half time, we didn't understand. Ferran finds himself 1v1 with me 40 seconds after the 2nd half kickoff." #ElClásico— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) March 20, 2022
После 29 сыгранных туров мадридский "Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Подопечные Анчелотти набрали 66 очков. Добавим, что "Барселона" Хави с 54 баллами находится на третьем месте.
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