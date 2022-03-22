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Ультрас мадридского Реала выразили свою поддержку Украине

Испания
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Слава Україні! Героям Слава!

Ультрас мадридского Реала выразили свою поддержку Украине

Фото: FondoSur_1980

Новина українською

В воскресенье, 20 марта, в рамках 29 тура испанской Ла Лиги состоялось Эль Класико - "Реал" против "Барселоны". Борьбы не получилось: каталонцы сенсационно разгромили на выезде "королевский клуб" со счетом 4:0.

Такой результат матча не мог обрадовать болельщиков "сливочных". Но это не помешало им проявить свою солидарность в поддержку Украины, которая сейчас сражается войне, развязанной российской федерацией против нашей страны.

Фанатская группировка "Реала" "Ultras Sur" опубликовала фото с баннером "Слава Украине!" возле "Сантьяго Бернабебу" – домашней арены Королевского клуба.

"Слава Україні, Героям Слава", - подписали они этот пост.

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В статье: Украина Барселона Реал (Мадрид) война с Россией
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