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Обамеянг рассказал о грустном подтексте необычного празднования в матче с Реалом
Форвард отметился дублем.
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Пьер-Эмерик Обамеянг продолжает покорять сердца фанатов "Барселоны".
Конечно же, вишенкой на торте народной любви стал дубль в ворота "Реала" в Эль-Класико.
Также многие отметили необычное празднование габонцем своего второго гола в матче.
Как объяснил сам футболист, это жест из популярного аниме-сериала Dragon Ball Z и он был посвящен его покойным дедушке и бабушке.
"Это был мяч из Dragon Ball. С ним можно загадать желание. Я хотел победить и забить гол за своих бабушку и дедушку, которых больше нет. Я думал об этом сегодня", - сказал после матча форвард каталонцев.
Что ж, бабушка и дедушка в лучшем мире могут гордиться своим внуком.
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