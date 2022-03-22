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Обамеянг рассказал о грустном подтексте необычного празднования в матче с Реалом

Испания
(1 голосов)

Форвард отметился дублем.

Обамеянг рассказал о грустном подтексте необычного празднования в матче с Реалом

Фото: twitter.com/FCBarcelona

UA-Футбол
Новина українською

Пьер-Эмерик Обамеянг продолжает покорять сердца фанатов "Барселоны".

Конечно же, вишенкой на торте народной любви стал дубль в ворота "Реала" в Эль-Класико.

Также многие отметили необычное празднование габонцем своего второго гола в матче.

Как объяснил сам футболист, это жест из популярного аниме-сериала Dragon Ball Z и он был посвящен его покойным дедушке и бабушке.

"Это был мяч из Dragon Ball. С ним можно загадать желание. Я хотел победить и забить гол за своих бабушку и дедушку, которых больше нет. Я думал об этом сегодня", - сказал после матча форвард каталонцев.

Что ж, бабушка и дедушка в лучшем мире могут гордиться своим внуком.

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
22.03.2022 в 14:29
"Добро пожаловать, Обама!" - написано на наших сердцах.
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