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Согласованный контракт и пройденный медосмотр. Барса закрыла сделку по игроку Милана

Испания
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Осталось лишь официально представить хавбека

Согласованный контракт и пройденный медосмотр. Барса закрыла сделку по игроку Милана

Фото: AC Milan

UA-Футбол
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Франк Кесси летом станет игроком "Барселоны". Об этом можно говорить практически официально, поскольку данную информацию подтвердил ряд инсайдеров.

Каталонцы согласовали четырехлетний контракт с футболистом, который летом достанется им бесплатно. Все дело в том, что у Франка заканчивается контракт с "россонери".

Сам Кесси дал добро на переход и будет получать 6 с половиной миллионов евро в год. Помимо этого, полузащитник успел пройти медосмотр.

В текущем сезоне Франк отыграл 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Барселона Милан Франк Кесси
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