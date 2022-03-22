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Согласованный контракт и пройденный медосмотр. Барса закрыла сделку по игроку Милана
Осталось лишь официально представить хавбека
Фото: AC Milan
Франк Кесси летом станет игроком "Барселоны". Об этом можно говорить практически официально, поскольку данную информацию подтвердил ряд инсайдеров.
Каталонцы согласовали четырехлетний контракт с футболистом, который летом достанется им бесплатно. Все дело в том, что у Франка заканчивается контракт с "россонери".
Here we go. After verbal agreement reached days ago, Franck Kessié has signed as new Barcelona player until June 2026 - it’s gonna be four year deal, he joins as free agent from AC Milan. ???????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2022
Kessié will receive €6.5m net salary plus add-ons. Medical already completed. pic.twitter.com/9kFCIPJXn5
Сам Кесси дал добро на переход и будет получать 6 с половиной миллионов евро в год. Помимо этого, полузащитник успел пройти медосмотр.
В текущем сезоне Франк отыграл 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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