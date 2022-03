Согласованный контракт и пройденный медосмотр. Барса закрыла сделку по игроку Милана

Франк Кесси летом станет игроком "Барселоны". Об этом можно говорить практически официально, поскольку данную информацию подтвердил ряд инсайдеров.

Каталонцы согласовали четырехлетний контракт с футболистом, который летом достанется им бесплатно. Все дело в том, что у Франка заканчивается контракт с "россонери".

Here we go. After verbal agreement reached days ago, Franck Kessié has signed as new Barcelona player until June 2026 - it’s gonna be four year deal, he joins as free agent from AC Milan. ???????? #FCB



Kessié will receive €6.5m net salary plus add-ons. Medical already completed.