УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона не готова идти на серьезные уступки в переговорах с Гави и Араухо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона не готова идти на серьезные уступки в переговорах с Гави и Араухо

Испания
(1 голосов)

Клуб не готов участвовать в аукционе

Барселона не готова идти на серьезные уступки в переговорах с Гави и Араухо

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" не хочет давать огромные зарплаты Араухо и Гави, несмотря на осознание важности футболистов для команды, сообщает Diario Sport. Клуб по прежнему находится в непростой экономической ситуации.

Сообщается, что клуб занял четкую позицию и предложения по новым контрактам, направленные игрокам, могут быть подвергнуты лишь незначительным изменениям.

В команде не хотят раздувать зарплатную ведомость как Жозеп Бартомеу.

17-летний Гави оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро, а 23-летнего Араухо в 40 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Рональд Араухо Гави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...