Барселона не готова идти на серьезные уступки в переговорах с Гави и Араухо

"Барселона" не хочет давать огромные зарплаты Араухо и Гави, несмотря на осознание важности футболистов для команды, сообщает Diario Sport. Клуб по прежнему находится в непростой экономической ситуации.

Сообщается, что клуб занял четкую позицию и предложения по новым контрактам, направленные игрокам, могут быть подвергнуты лишь незначительным изменениям.

В команде не хотят раздувать зарплатную ведомость как Жозеп Бартомеу.

17-летний Гави оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро, а 23-летнего Араухо в 40 миллионов евро.