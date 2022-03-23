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Барселона не готова идти на серьезные уступки в переговорах с Гави и Араухо
Клуб не готов участвовать в аукционе
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" не хочет давать огромные зарплаты Араухо и Гави, несмотря на осознание важности футболистов для команды, сообщает Diario Sport. Клуб по прежнему находится в непростой экономической ситуации.
Сообщается, что клуб занял четкую позицию и предложения по новым контрактам, направленные игрокам, могут быть подвергнуты лишь незначительным изменениям.
В команде не хотят раздувать зарплатную ведомость как Жозеп Бартомеу.
17-летний Гави оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро, а 23-летнего Араухо в 40 миллионов евро.
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