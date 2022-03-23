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Бэйл покинет Реал ближайшим летом
Однако неизвестно, где именно валлиец будет играть дальше
Фото: Real Madrid CF
Гарет Бэйл летом покинет "Реал". Информацию об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По словам самого валлийца, он пока не думает о будущем сезоне. По заверениям Романо, вопросами следующей команды футболист займется в мае.
Gareth Bale will leave Real Madrid as free agent in June. He just said on his future: "I haven't thought about that at all. Thinking about the future can generate doubts, that's why I haven't done it", Gareth said. ⚪️ #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2022
Bale's expected to decide his future in May. pic.twitter.com/gGdJUaleMy
Контракт Бэйла с "Реалом" заканчивается ближайшим летом, то есть будущей команде он достанется бесплатно. В нынешнем сезоне форвард забил один гол в пяти играх.
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