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Бэйл покинет Реал ближайшим летом

Испания
(3 голосов)

Однако неизвестно, где именно валлиец будет играть дальше

Бэйл покинет Реал ближайшим летом

Фото: Real Madrid CF

UA-Футбол
Новина українською

Гарет Бэйл летом покинет "Реал". Информацию об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По словам самого валлийца, он пока не думает о будущем сезоне. По заверениям Романо, вопросами следующей команды футболист займется в мае.

Контракт Бэйла с "Реалом" заканчивается ближайшим летом, то есть будущей команде он достанется бесплатно. В нынешнем сезоне форвард забил один гол в пяти играх.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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