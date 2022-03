Бэйл покинет Реал ближайшим летом

Гарет Бэйл летом покинет "Реал". Информацию об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По словам самого валлийца, он пока не думает о будущем сезоне. По заверениям Романо, вопросами следующей команды футболист займется в мае.

Gareth Bale will leave Real Madrid as free agent in June. He just said on his future: "I haven't thought about that at all. Thinking about the future can generate doubts, that's why I haven't done it", Gareth said. ⚪️ #RealMadrid



Bale's expected to decide his future in May. pic.twitter.com/gGdJUaleMy