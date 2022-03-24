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Не остались в стороне. Барселона готова помочь украинским беженцам
Будет организован специальный сбор помощи
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонская "Барселона" поможет украинским беженцам, которые оказались в Испании из-за войны рф против Украины.
Совместно с Красным крестом, каталонцы организовали специальный сбор денежных средств для помощи украинским семьям с детьми. Кроме этого, рядом со стадионом "Камп Ноу" будет открыт специальный пункт для сбора продуктов.
Стоит отметить, что "Барса" не впервые выражает поддержку Украине. Перед матчем Лиги Европы с "Наполи", каталонцы вышли со
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