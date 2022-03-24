Не остались в стороне. Барселона готова помочь украинским беженцам

Каталонская "Барселона" поможет украинским беженцам, которые оказались в Испании из-за войны рф против Украины.

Совместно с Красным крестом, каталонцы организовали специальный сбор денежных средств для помощи украинским семьям с детьми. Кроме этого, рядом со стадионом "Камп Ноу" будет открыт специальный пункт для сбора продуктов.