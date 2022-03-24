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Азар хочет остаться в Реале до 2024. Клуб все ещё пытается его продать

Испания
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Приоритет бельгийца – комфорт семьи

Азар хочет остаться в Реале до 2024. Клуб все ещё пытается его продать

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Полузащитник "Реала" Эден Азар не хочет уходить из "Реала" до окончания контракта, сообщает Marca. Руководство хочет избавиться от 31-летнего бельгийца.

Несмотря на дополнительные тренировки, за которыми ранее в карьере бельгиец не был замечен, форма полузащитника кардинально не изменилась. Он 17-й в "Реале" по игровому времени и клуб хочет попытаться избавиться от него.

Сообщается, что сам Эден хочет доработать до конца контракта. Его семье нравится в Мадриде и они не хотят переезжать.

Отмечается, что ещё ни один клуб не связывался с "Мадридом" по поводу возможного перехода бельгийца.

В этом сезоне Эден провел за "Реал" 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника 16 миллионов евро.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
marca.com

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