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Азар хочет остаться в Реале до 2024. Клуб все ещё пытается его продать
Приоритет бельгийца – комфорт семьи
Фото: twitter.com/realmadrid
Полузащитник "Реала" Эден Азар не хочет уходить из "Реала" до окончания контракта, сообщает Marca. Руководство хочет избавиться от 31-летнего бельгийца.
Несмотря на дополнительные тренировки, за которыми ранее в карьере бельгиец не был замечен, форма полузащитника кардинально не изменилась. Он 17-й в "Реале" по игровому времени и клуб хочет попытаться избавиться от него.
Сообщается, что сам Эден хочет доработать до конца контракта. Его семье нравится в Мадриде и они не хотят переезжать.
Отмечается, что ещё ни один клуб не связывался с "Мадридом" по поводу возможного перехода бельгийца.
В этом сезоне Эден провел за "Реал" 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника 16 миллионов евро.
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