Азар хочет остаться в Реале до 2024. Клуб все ещё пытается его продать

Полузащитник "Реала" Эден Азар не хочет уходить из "Реала" до окончания контракта, сообщает Marca. Руководство хочет избавиться от 31-летнего бельгийца.

Несмотря на дополнительные тренировки, за которыми ранее в карьере бельгиец не был замечен, форма полузащитника кардинально не изменилась. Он 17-й в "Реале" по игровому времени и клуб хочет попытаться избавиться от него.

Сообщается, что сам Эден хочет доработать до конца контракта. Его семье нравится в Мадриде и они не хотят переезжать.

Отмечается, что ещё ни один клуб не связывался с "Мадридом" по поводу возможного перехода бельгийца.

В этом сезоне Эден провел за "Реал" 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника 16 миллионов евро.