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Луис Энрике думает над уходом из сборной Испании после Чемпионата мира

Испания
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Марселино и Вальверде могут его сменить

Луис Энрике думает над уходом из сборной Испании после Чемпионата мира

Фото: twitter.com/SeFutbol

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может покинуть команду после Чемпионата мира в Катаре, сообщает Marca. Испанец сомневается стоит ли ему оставаться на посту.

Сообщается, что контракт 51-летнего специалиста, который рассчитан до конца 2022 года до сих пор не был продлен.

На случай его ухода Федерация футбола Испании рассматривает варианты с назначением Марселино из "Атлетика" или экс-тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Луис Энрике возглавил сборную Испании в 2018. На Евро 2020 команда специалиста прошла до полуфинала турнира, проиграв по пенальти сборной Италии.

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В статье: Эрнесто Вальверде Испания Евро-2020 Луис Энрике Марселино
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Источник:
marca.com

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