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Луис Энрике думает над уходом из сборной Испании после Чемпионата мира
Марселино и Вальверде могут его сменить
Фото: twitter.com/SeFutbol
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может покинуть команду после Чемпионата мира в Катаре, сообщает Marca. Испанец сомневается стоит ли ему оставаться на посту.
Сообщается, что контракт 51-летнего специалиста, который рассчитан до конца 2022 года до сих пор не был продлен.
На случай его ухода Федерация футбола Испании рассматривает варианты с назначением Марселино из "Атлетика" или экс-тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде.
Луис Энрике возглавил сборную Испании в 2018. На Евро 2020 команда специалиста прошла до полуфинала турнира, проиграв по пенальти сборной Италии.
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