Луис Энрике думает над уходом из сборной Испании после Чемпионата мира

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может покинуть команду после Чемпионата мира в Катаре, сообщает Marca. Испанец сомневается стоит ли ему оставаться на посту.

Сообщается, что контракт 51-летнего специалиста, который рассчитан до конца 2022 года до сих пор не был продлен.

На случай его ухода Федерация футбола Испании рассматривает варианты с назначением Марселино из "Атлетика" или экс-тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Луис Энрике возглавил сборную Испании в 2018. На Евро 2020 команда специалиста прошла до полуфинала турнира, проиграв по пенальти сборной Италии.