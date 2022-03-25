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Клуб Примеры объявил о назначении нового главного тренера
Специалист уже знаком с испанским чемпионатом
Фото: rcdmallorca.es
Известный мексиканский специалист Хавьер Агирре назначен на пост главного тренера "Мальорки", сообщает пресс-служба команды.
На этой должности он сменил Луиса Гарсию Пласу, отправленного в отставку на этой неделе. Детали сделки между 63-летним тренером и клубом не разглашаются.
Последним местом работы Агирре был мексиканский "Монтеррей". Специалист довольно неплохо знает испанский чемпионат, поскольку возглавлял в разное время "Осасуну", "Атлетико", "Сарагосу" и "Эспаньол".
"Мальорка" после 29 матчей в Примере идет на 17-м месте, набрав 26 очков.
Primer día ✔️ ???? pic.twitter.com/dsoVrDRU3S— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) March 24, 2022
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