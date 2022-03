Деку сыграет ключевую роль. Барселона готовится к трансферу игрока Лидса

Рафинья может сменить "Лидс" на "Барселону". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его сведением, каталонцы заинтересованы в трансфере бразильского полузащитника, а ключевую роль может сыграть экс-футболист "Барсы" Деку. Сейчас он представляет интересы Рафиньи.

Barcelona are in well advanced talks with Deco for Raphinha as summer target since one month, but the official negotiation with Leeds won’t start now - it will take some time. ???????? #FCB



Ajax winger Antony is highly rated but considered too expensive at current conditions. pic.twitter.com/sZPjrCD25O