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Деку сыграет ключевую роль. Барселона готовится к трансферу игрока Лидса

Испания
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Может получиться интересный переход

Деку сыграет ключевую роль. Барселона готовится к трансферу игрока Лидса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Рафинья может сменить "Лидс" на "Барселону". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его сведением, каталонцы заинтересованы в трансфере бразильского полузащитника, а ключевую роль может сыграть экс-футболист "Барсы" Деку. Сейчас он представляет интересы Рафиньи.

За игрока "Лидса" испанская сторона может выложить порядка 35 миллионов евро. Также рассматривает альтернатива: Антони из "Аякса", однако его переход обойдет дороже.

Ранее сообщалось, что состав "Барсы" летом пополнил хавбек "Милана".

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В статье: Деку Барселона Лидс Юнайтед
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