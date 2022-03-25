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Деку сыграет ключевую роль. Барселона готовится к трансферу игрока Лидса
Может получиться интересный переход
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рафинья может сменить "Лидс" на "Барселону". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его сведением, каталонцы заинтересованы в трансфере бразильского полузащитника, а ключевую роль может сыграть экс-футболист "Барсы" Деку. Сейчас он представляет интересы Рафиньи.
Barcelona are in well advanced talks with Deco for Raphinha as summer target since one month, but the official negotiation with Leeds won’t start now - it will take some time. ???????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2022
Ajax winger Antony is highly rated but considered too expensive at current conditions. pic.twitter.com/sZPjrCD25O
За игрока "Лидса" испанская сторона может выложить порядка 35 миллионов евро. Также рассматривает альтернатива: Антони из "Аякса", однако его переход обойдет дороже.
Ранее сообщалось, что состав "Барсы" летом пополнил
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