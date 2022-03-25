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Азар пропустит больше месяца из-за операции
Бельгийцу удалят пластину для остеосинтеза
Фото: twitter.com/realmadrid
Полузащитник "Реала" Эден Азар пропустит ближайшие 5 недель из-за операции на малоберцовой кости, сообщает COPE. 31-летнему игроку удалят пластину для остеосинтеза.
Сообщается, что в ближайшие дни бельгиец перенесет операцию по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.
В этом сезоне Эден провел за "Реал" 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника 16 миллионов евро.
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Источник:realmadrid.com
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