Азар пропустит больше месяца из-за операции

Полузащитник "Реала" Эден Азар пропустит ближайшие 5 недель из-за операции на малоберцовой кости, сообщает COPE. 31-летнему игроку удалят пластину для остеосинтеза.

Сообщается, что в ближайшие дни бельгиец перенесет операцию по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.

В этом сезоне Эден провел за "Реал" 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника 16 миллионов евро.