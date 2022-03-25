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Хави считает Дембеле ключевым игроком Барселоны

Испания
(1 голосов)

Руководство сомневается

Хави считает Дембеле ключевым игроком Барселоны

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес считает скандального полузащитника Усмана Дембеле ключевым игроком в клубе, сообщает AS. Менеджер надеется что переговоры возобновятся.

Сообщается, что тренер считает французского полузащитника как ключевую фигуру в новом проекте команды.

В то же время руководство клуба испытывает сомнения по поводу Дембеле, но не исключает возможности договориться.

В этом сезоне Усман провел за "Барселону" 21 матч, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Барселона Хави Усман Дембеле
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Источник:
as.com

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