Хави считает Дембеле ключевым игроком Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес считает скандального полузащитника Усмана Дембеле ключевым игроком в клубе, сообщает AS. Менеджер надеется что переговоры возобновятся.

Сообщается, что тренер считает французского полузащитника как ключевую фигуру в новом проекте команды.

В то же время руководство клуба испытывает сомнения по поводу Дембеле, но не исключает возможности договориться.

В этом сезоне Усман провел за "Барселону" 21 матч, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 30 миллионов евро.