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Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на Чемпионат мира
Устал от футбола
Фото: twitter.com/realmadriden
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл готов завершить игровую карьеру, если сборная Уэльса, за которую он выступает, не выйдет на чемпионат мира в Катаре, сообщает Cope.
Сообщается, что 32-летний игрок долгое время обдумывал решение и пришел к выводу, что уйдет из футбола, если Уэльс не попадет на ЧМ-2022.
Уэльс 24 марта обыграли Австрию (2:1) в полуфинале квалификации благодаря дублю Бэйла,
Напомним, что команде Уэльса ещё предстоит сыграть с победителем пары Шотландия – Украина в июне.
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