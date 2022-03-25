Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на Чемпионат мира

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл готов завершить игровую карьеру, если сборная Уэльса, за которую он выступает, не выйдет на чемпионат мира в Катаре, сообщает Cope.

Сообщается, что 32-летний игрок долгое время обдумывал решение и пришел к выводу, что уйдет из футбола, если Уэльс не попадет на ЧМ-2022.

Уэльс 24 марта обыграли Австрию (2:1) в полуфинале квалификации благодаря дублю Бэйла,

Напомним, что команде Уэльса ещё предстоит сыграть с победителем пары Шотландия – Украина в июне.