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Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на Чемпионат мира

Испания
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Устал от футбола

Бэйл завершит карьеру, если Уэльс не выйдет на Чемпионат мира

Фото: twitter.com/realmadriden

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Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл готов завершить игровую карьеру, если сборная Уэльса, за которую он выступает, не выйдет на чемпионат мира в Катаре, сообщает Cope.

Сообщается, что 32-летний игрок долгое время обдумывал решение и пришел к выводу, что уйдет из футбола, если Уэльс не попадет на ЧМ-2022.

Уэльс 24 марта обыграли Австрию (2:1) в полуфинале квалификации благодаря дублю Бэйла,

Напомним, что команде Уэльса ещё предстоит сыграть с победителем пары Шотландия – Украина в июне.

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В статье: Гарет Бэйл Уэльс Реал (Мадрид) Чемпионат Мира
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Источник:
cope.es

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