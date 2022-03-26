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Ливерпуль, извини: Салах тянет время, ожидая предложение от Барселоны

Испания
(2 голосов)

Похоже, летом грядет топ-трансфер

Ливерпуль, извини: Салах тянет время, ожидая предложение от Барселоны

Фото: Eurosport

Новина українською

Мохаммед Салах отказался от нового контракта с "Ливерпулем", поскольку ждет варианта от "Барселоны", сообщает Sport.es.

Красные еще в феврале предложили 29-летнему внушительную сумму, но дело не в деньгах. Салах банально хочет сменить обстановку после того, как выиграл с "Ливерпулем" все возможные трофеи.

Предложение "Барсы" вряд ли будет самым заманчивым по деньгам, но египтянину нравится стиль игры команды Хави.

Место в основе ему практически гарантировано - летом Каталонию покинет Усман Дембеле, и на правом фланге нападения "Кулес" останется лишь Адама Траоре, который, конечно же, Салаху никакой не конкурент.

Мохаммед - один из самых продуктивных вингеров современности. В 239 матчах за "Ливерпуль" он забил 153 гола и отдал 57 голевых передач. Его контракт с англичанами истечет летом 2023-го.

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В статье: Барселона Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
26.03.2022 в 13:03
Если нацелены приобрести Холанда, то Салаху до свидания. Араба Барса уже не потянет. Только, если с норвежцем не срастётся.. А пока все ждут. Барса ждёт (бабки уже в тумбочке), Салах ждёт, Ливерпуль ждёт, болельщики ждут.. Холанд с папой ждут.. Перес с Карлой ждут.. Один Мино Райола располагает.
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