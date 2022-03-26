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Ливерпуль, извини: Салах тянет время, ожидая предложение от Барселоны
Похоже, летом грядет топ-трансфер
Фото: Eurosport
Мохаммед Салах отказался от нового контракта с "Ливерпулем", поскольку ждет варианта от "Барселоны", сообщает Sport.es.
Красные еще в феврале предложили 29-летнему внушительную сумму, но дело не в деньгах. Салах банально хочет сменить обстановку после того, как выиграл с "Ливерпулем" все возможные трофеи.
Предложение "Барсы" вряд ли будет самым заманчивым по деньгам, но египтянину нравится стиль игры команды Хави.
Место в основе ему практически гарантировано - летом Каталонию покинет Усман Дембеле, и на правом фланге нападения "Кулес" останется лишь Адама Траоре, который, конечно же, Салаху никакой не конкурент.
Мохаммед - один из самых продуктивных вингеров современности. В 239 матчах за "Ливерпуль" он забил 153 гола и отдал 57 голевых передач. Его контракт с англичанами истечет летом 2023-го.
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