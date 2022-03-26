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Барселона планирует серьезно усилиться летом
Лапорта анонсировал усиление команды летом
Фото - footboom
"Барселона" намерена летом серьезно поработать на трасферном рынке. Президент клуба Жуан Лапорта сообщил, что каталонцы подпишут минимум четырех новичков.
"Мы оформим по меньшей мере четыре трансфера, чтобы усилить нашу атаку, полузащиту и защиту.
Холанд? Есть трансферы, которые мы не можем осуществить, потому что это навредит нашей экономике до 2023 года", – рассказал Лапорта.
Напомним, что главный тренер команды Хави надеется, что Холанда все-таки удастся заманить в "Барселону".
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