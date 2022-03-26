Форвард Осасуны лично привез помощь украинским беженцам в Польшу. Еще 30 человек он забрал с собой в Испанию

До сегодняшнего дня большинство из вас даже не слышали про Рубена Гарсию - левого вингера "Осасуны", который в этом сезоне забил всего раз, да и в предыдущих звездой не считался. И знаете, что? Пора это исправлять.

28-летний форвард проявил искренне сочувствие судьбе украинских беженцев, сбежавших в Европу от путинской чумы. На днях он даже лично поехал в Польшу, чтобы доставить помощь и увидеть все своими глазами.

"На прошлой неделе мой друг позвонил и рассказал, как привез из Польши 12 беженцев. Им было необходимо очень много всего, и это заставило меня задуматься", - рассказывает Рубен.

Еще в прошлое воскресенье футболист организовал сбор помощи для украинцев возле базы "Осасуны" в "Тахонаре". Небезразличные испанцы всю неделю свозили туда еду, одежду, спальные мешки, памперсы, средства гигиены - в общем, все, что может пригодиться людям в беде. В итоге насобирали добра на 5 фургонов, которые решили доставить из Памплоны в Варшаву - это примерно 2500 км.

"Пожертвования превзошли все наши ожидания", - признал футболист, но от длинных интервью отказался.

Рубен в принципе известен своей нефутбольной активностью - ранее его видели на акциях против расизма, гендерного неравенства, ущемления ЛГБТ-сообщества. В общем, нетипичный спортсмен.

Это видно уже по тому, что и помощь он решил везти лично - вместе с Гарсией в Польшу отправилась его девушка Ана и другие члены семьи.

Увидев условия, в которых оказались украинцы, футболист еще и забрал 30 человек в Испанию - там им уже нашли временное жилье с помощью организация "Вторая семья".

"Мы часто сталкиваемся с ситуациями, которых не хотим, но они все равно случаются, и тогда нам нужно делать свой вклад. Я думаю, что у футболистов есть известность, и она как громкоговоритель способна привлечь больше внимания к проблеме", - ранее заявлял Рубен, и был прав.

Пусть он и не суперзвезда, но теперь в Памплоне все знают о проблемах украинцев, а многие горожане еще и поучаствовали в их решении. В это трудно поверить сейчас, когда в небе над Украиной то и дело взрываются ракеты, но доброта еще обязательно спасет наш грешный мир. Спасибо тебе, Рубен!