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Барселона согласовала условия пятилетнего контракта с вингером Лидса

Испания
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Игрок отклонит любое другое предложение.

Барселона согласовала условия пятилетнего контракта с вингером Лидса

фото - twitter.com/LUFC

UA-Футбол
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Как сообщает испанское издание Diario SPORT, "Барселона" согласовала условия личного контракта на пять лет с вингером "Лидса" Рафиньей.

Бразилец отклонит предложение от любого другого клуба.

Также игрок и его агент Деку (который и организовал переговоры с экс-клубом) пообещали сделать все возможное для того, чтобы убедить английский клуб отпустить игрока в Испанию.

У футболиста есть также итальянский паспорт, что упрощает регистрацию в испанском первенстве.

Впрочем, с официальным предложением на англичан пока никто не выходил.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в контракте бразильца прописаны две "клаусуры": 75 миллионов в случае сохранения места в АПл и 25 миллионов в случае вылета.

Потому каталонцы заняли выжидающую позицию и рассчитывают на неприятный исход для команды Джесси Марша.

В текущем сезона на счету Рафиньи 9 голов и 3 результативных передачи.

Однако, его команда "Лидс" располагается на 16-м месте и рискует вылететь из АПЛ.

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В статье: Английская Премьер-лига Барселона
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