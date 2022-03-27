Барселона согласовала условия пятилетнего контракта с вингером Лидса

Как сообщает испанское издание Diario SPORT, "Барселона" согласовала условия личного контракта на пять лет с вингером "Лидса" Рафиньей.

Бразилец отклонит предложение от любого другого клуба.

Также игрок и его агент Деку (который и организовал переговоры с экс-клубом) пообещали сделать все возможное для того, чтобы убедить английский клуб отпустить игрока в Испанию.

У футболиста есть также итальянский паспорт, что упрощает регистрацию в испанском первенстве.

Впрочем, с официальным предложением на англичан пока никто не выходил.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в контракте бразильца прописаны две "клаусуры": 75 миллионов в случае сохранения места в АПл и 25 миллионов в случае вылета.

Потому каталонцы заняли выжидающую позицию и рассчитывают на неприятный исход для команды Джесси Марша.

В текущем сезона на счету Рафиньи 9 голов и 3 результативных передачи.

Однако, его команда "Лидс" располагается на 16-м месте и рискует вылететь из АПЛ.