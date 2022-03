Дембеле - лучший в ТОП-5 лигах по темпу набору ассистов

Усман Дембеле проводит великолепній отрезок сезона.

Сейчас на счету вингера "Барселоны" уже девять результативных передач в Ла Лиге.

На один ассист сейчас у француза уходит менее одного матча - 84 минуты.

Это лучший показатель среди всех игроков в ТОП-5 лиг, на счету которых минимум пять голевых.

Best mins per assist record in Europe's top 5 leagues this season (5+ assists):



1⃣ O. Dembele - 84 mins

2⃣ P. Pogba - 127 mins

3⃣ T. Muller - 132 mins

4⃣ L. Messi - 143 mins

5⃣ L. Majer - 146 mins pic.twitter.com/oJCyouoI9r