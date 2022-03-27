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Дембеле - лучший в ТОП-5 лигах по темпу набору ассистов
Француз в отличной форме.
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
Усман Дембеле проводит великолепній отрезок сезона.
Сейчас на счету вингера "Барселоны" уже девять результативных передач в Ла Лиге.
На один ассист сейчас у француза уходит менее одного матча - 84 минуты.
Это лучший показатель среди всех игроков в ТОП-5 лиг, на счету которых минимум пять голевых.
Best mins per assist record in Europe's top 5 leagues this season (5+ assists):— WhoScored.com (@WhoScored) March 27, 2022
1⃣ O. Dembele - 84 mins
2⃣ P. Pogba - 127 mins
3⃣ T. Muller - 132 mins
4⃣ L. Messi - 143 mins
5⃣ L. Majer - 146 mins pic.twitter.com/oJCyouoI9r
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