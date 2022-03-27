УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Дембеле - лучший в ТОП-5 лигах по темпу набору ассистов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дембеле - лучший в ТОП-5 лигах по темпу набору ассистов

Испания
(1 голосов)

Француз в отличной форме.

Дембеле - лучший в ТОП-5 лигах по темпу набору ассистов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Усман Дембеле проводит великолепній отрезок сезона.

Сейчас на счету вингера "Барселоны" уже девять результативных передач в Ла Лиге.

На один ассист сейчас у француза уходит менее одного матча - 84 минуты.

Это лучший показатель среди всех игроков в ТОП-5 лиг, на счету которых минимум пять голевых.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...