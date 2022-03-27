Дембеле - лучший в ТОП-5 лигах по темпу набору ассистов

Усман Дембеле проводит великолепній отрезок сезона.

Сейчас на счету вингера "Барселоны" уже девять результативных передач в Ла Лиге.

На один ассист сейчас у француза уходит менее одного матча - 84 минуты.

Это лучший показатель среди всех игроков в ТОП-5 лиг, на счету которых минимум пять голевых.