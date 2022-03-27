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Сербский форвард хочет покинуть Реал
Лука Йович надеется сменить обстановку
Фото: Football Espana
Сербский форвард мадридского "Реала" Йович заинтересован в уходе из испанского гранда. Клуб также согласится на его трансфер. Как сообщает AS, летом игрок наверняка попытается уйти из команды.
Контракт серба рассчитан до лета 2025 года, и был изначально подписан на 6 лет. "Реал" признает провал изначальной задумки. В 2019 году клуб заплатил за Йовича 60 миллионов евро.
Дабы избежать убытков, "Реал" должен продать игроков на 30 миллионов евро. Лука обошелся мадридцам в 60 миллионов, однако клуб амортизировал выплаты на все шесть лет контракта, по 10 миллионов в год. Из этих шести лет три закончатся этим летом.
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