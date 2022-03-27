Лука Йович хочет сменить клуб в летнее трансферное окно

Нападающий "Реала" Лука Йович хочет уйти из мадридского клуба, пишет AS.

По данным источника, 24-летний сербский футболист планирует найти себе новую команду летом. В "Реале" согласны отпустить Йовича, однако понимают, что вряд ли смогут покрыть расходы, затраченные на трансфер форварда (€ 60 млн).

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Йович принял участие в 13 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.