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Лука Йович хочет сменить клуб в летнее трансферное окно

Испания
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Игрок получает мало игрового времени

Лука Йович хочет сменить клуб в летнее трансферное окно

Новина українською

Нападающий "Реала" Лука Йович хочет уйти из мадридского клуба, пишет AS.

По данным источника, 24-летний сербский футболист планирует найти себе новую команду летом. В "Реале" согласны отпустить Йовича, однако понимают, что вряд ли смогут покрыть расходы, затраченные на трансфер форварда (€ 60 млн).

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Йович принял участие в 13 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович
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