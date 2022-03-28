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Гризманн останется в Атлетико на ещё один сезон

Испания
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Тем не менее, "Атлетико" не спешит выкупать контракт игрока

Гризманн останется в Атлетико на ещё один сезон

Фото: twitter.com/Atleti

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Полузащитник "Барселоны", выступающий на правах аренды за "Атлетико" Антуан Гризманн останется в Мадриде на ещё один сезон, сообщает Mundo Deportivo. 31-летний входит в планы Диего Симеоне.

Сообщается, что по условиям аренды, она автоматически продлевается, если он провел 50% игр, в которых мог выйти на поле. На текущий момент данное условие выполнено с избытком.

У "Атлетико" пока нет обязательства выкупа, опция станет доступной только со второго сезона. "Индейцы" должна будет выкупить Гризманна у "Барселоны" за 40 млн евро.

Опция выкупа, а не обязательство, доступно клубу в любой момент, но "Атлетико" не торопится платить 40 миллионов евро и хочет сохранить игрока на будущий сезон на правах аренды.

В этом сезоне Антуан провел за "Атлетико" 25 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 50 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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