Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фати вернулся к тренировкам с Барселоной
Одноклубники встретили 19-летнего полузащитника аплодисментами
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати восстановился от травмы и вернулся в расположение команды, сообщает твиттер клуба. Испанец уже провел свою первую тренировку.
Look who it is!— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2022
???????????????????? pic.twitter.com/YTpNLjeJNn
Сообщается, что 19-летний футболист успешно прошел медосмотр. Он провел первую после операции тренировку с командой.
В последний раз Фати выходил на поле 20 января. После чего восстанавливался от травмы бедра.
В этом сезоне Фати провел за "Барселону" 10 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает 19-летнего испанца в 60 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Абрамович и члены украинской делегации на переговорах испытывали симптомы отравления
- Рашисты начали раздавать рубли на Херсонщине. Пенсионеры их сразу меняют на гривну по сниженному курсу
- Готов играть без зарплаты. Лучший бомбардир Шахтера выложил фото в футболке бывшего клуба
- Форвард Осасуны лично привез помощь украинским беженцам в Польшу. Еще 30 человек он забрал с собой в Испанию
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО