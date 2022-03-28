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Фати вернулся к тренировкам с Барселоной

Испания
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Одноклубники встретили 19-летнего полузащитника аплодисментами

Фати вернулся к тренировкам с Барселоной

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати восстановился от травмы и вернулся в расположение команды, сообщает твиттер клуба. Испанец уже провел свою первую тренировку.

Сообщается, что 19-летний футболист успешно прошел медосмотр. Он провел первую после операции тренировку с командой.

В последний раз Фати выходил на поле 20 января. После чего восстанавливался от травмы бедра.

В этом сезоне Фати провел за "Барселону" 10 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает 19-летнего испанца в 60 миллионов евро.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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