Фати вернулся к тренировкам с Барселоной

Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати восстановился от травмы и вернулся в расположение команды, сообщает твиттер клуба. Испанец уже провел свою первую тренировку.

Look who it is!

???????????????????? pic.twitter.com/YTpNLjeJNn — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2022

Сообщается, что 19-летний футболист успешно прошел медосмотр. Он провел первую после операции тренировку с командой.

В последний раз Фати выходил на поле 20 января. После чего восстанавливался от травмы бедра.

В этом сезоне Фати провел за "Барселону" 10 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает 19-летнего испанца в 60 миллионов евро.