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Новые спонсоры, ненужный Салах, возвращение Месси: президент Барселоны дал большое интервью
Жоан Лапорта излучает прагматизм и оптимизм одновременно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал развернутое интервью RAC1, в котором поговорил обо всем понемногу - от экономики до отставки Рональда Кумана и потенциального возвращения Лионеля Месси.
Надо сказать, в беседе со СМИ Лапорта держался гораздо увереннее, чем в разгар эры COVID, когда финансы клуба висели на волоске - сразу видно, что дела у "Барсы" идут на лад сразу по всем направлениям.
Про финансовый фэйр-плей:
"Мы задействуем все рычаги, которые у нас есть, чтобы решить проблему. Мы ждем, какие критерии пришлет Ла Лига; порой они слишком строгие. Счета, которые были в текущем сезоне, мы закроем, поэтому, думаю, мы сможем соответствовать ФФП. Мы ведем переговоры с CVC, работаем с другими структурами. Мы найдем деньги до 30 июня".
О контракте со Spotify:
"Мы хотели сделать фото стадиона с их эмблемой в день матча, но они попросили его не выкладывать. Условия сделки мы не разглашаем, но это лучший контракт в истории за логотип на футболках. К тому же, мы связались с известной европейской компанией, чьи акции торгуются на бирже. Мы не в том положении, чтобы отказываться от таких предложений. Большего сказать не могу".
О других потенциальных спонсорах:
"Мы работаем. Когда все услышали про Spotify, мы получили сразу шесть предложений от компаний, желающих разместить свой логотип на рукавах наших футболок".
О реконструкции "Камп Ноу":
"Мы планируем завершить ее в 2025 году. Я сделаю все возможное, чтобы выдержать эти сроки. У нас есть и желание, и возможности. Этот стадион - наше наследие. У нас есть договор о кредитовании работ с Goldman Sachs".
О Лионеле Месси:
"Барселона - дом Лео. Я бы хотел, чтобы он присутствовал на открытии обновленного "Камп Ноу". Мы теперь редко общаемся, он в Париже. Я не хотел этого и предпочел бы другой сценарий, но я не мог подставлять клуб под удар. Мы сделали то, что и должны были. Возвращение Месси? Лично я не получал таких сообщений от него или его окружения. На данный момент мы это не рассматриваем. Мы строим молодую команду, она уже начинает показывать себя. Лео - это Лео, но мы не думаем над тем, как бы его вернуть".
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О борьбе за чемпионство:
"Я хочу выиграть Ла Лигу уже в этом сезоне. Я не хочу быть вторым. Я говорю это убежденно, ведь у нас есть команда, способная победить - надо только хорошо пройти финальный отрезок. Тренер делает все, как в кино. Хави сильно повзрослел, я вижу это. Для меня он как член семьи, и он очень оптимистично настроен".
Об увольнении Кумана:
"У меня хорошие воспоминания о нем, особенно о победе в ЛЧ-92. Я всегда буду его уважать, и поэтому я говорил с ним прямо. Ему всегда будут рады в "Барселоне". В прошлом сезоне мы не выиграли Ла Лигу, но наше финансовое положение заставило нас дать ему второй шанс. По ходу сезона я просил его доработать 15 дней, пока я вел переговоры с Хави".
О Суперлиге:
"У меня теплые отношения с Флорентино, мы часто общаемся насчет Суперлиги. Сейчас проект находится в судах, но он живет. Он будет открытым, с очень привлекательным форматом. Это будет усовершенствованная Лига чемпионов. Думаю, мы договоримся с УЕФА. Нельзя, чтобы клубы, вроде "Барсы", "Реала" или "Ювентуса" терпели бедствие, поскольку нарушают какие-то правила. Исторические клубы должны выжить".
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
О возможном обмене Траоре на Тринкау:
"Этот вариант рассматривается. Мы в восторге от Адама, он потрясающе конкурентоспособен. Тринкау - тоже хороший игрок, но его уже давно не было здесь".
О Серхи Роберто:
"У него была возможность продлить контракт в начале сезона, когда сразу несколько игроков пошли на сокращение зарплаты. Я не понимал, почему он не согласился. Он упустил момент. Сейчас мы меняем состав, а Серхи травмирован и не может играть".
О продлении Гави и Араухо:
"Переговоры идут хорошо. Оба для нас очень важны и хотят продолжать выступать за "Барселону". Раз уж мы заговорили про них, использую эту возможность, чтобы публично сказать игрокам - вы должны понять, что экономическая ситуация в клубе такая, какая есть".
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto
О Дембеле и его агентах:
"То же самое, что и с Роберто. Мы предложили новый контракт, игрок его не принял. Нам очень нравится его игра, но у нас есть лимиты по зарплате. При всем уважении, его агент - это ходячая коробка сюрпризов. От него у нас малость закружилась голова".
О потенциальном приходе Холанда или Мбаппе:
"Кто хочет переехать сюда, тот сам об этом сообщает. Пока ни один из них такого желания не выразил. Я лишь получил условия по контрактам, которые мы бы не приняли ни в коем случае".
О приобретениях на следующий сезон:
"Пишут про Салаха или Левандовского, но мне они не нужны, я не хочу усложнять наше положение. У нас уже есть две закрытые сделки. Может, будут еще центральный защитник и хавбек. Рафинья - отличный игрок, по нему только положительные отчеты. Важно понимать, что лучшее приобретение - это покупка задешево талантливого игрока, который с ходу впишется в команду".
Об управлении клубом:
"Я руковожу аккуратно и в координации с Советом директоров. Я тут не один, мы разделяем задачи. Энрик Масип многое делает - он сейчас мой советник и технический секретарь по футболу. У него сложились хорошие отношения с Матеу Алемани и Йорди Кройфом, который станет следующим техдиром".
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