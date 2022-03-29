Новые спонсоры, ненужный Салах, возвращение Месси: президент Барселоны дал большое интервью

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал развернутое интервью RAC1, в котором поговорил обо всем понемногу - от экономики до отставки Рональда Кумана и потенциального возвращения Лионеля Месси.

Надо сказать, в беседе со СМИ Лапорта держался гораздо увереннее, чем в разгар эры COVID, когда финансы клуба висели на волоске - сразу видно, что дела у "Барсы" идут на лад сразу по всем направлениям.

Про финансовый фэйр-плей:

"Мы задействуем все рычаги, которые у нас есть, чтобы решить проблему. Мы ждем, какие критерии пришлет Ла Лига; порой они слишком строгие. Счета, которые были в текущем сезоне, мы закроем, поэтому, думаю, мы сможем соответствовать ФФП. Мы ведем переговоры с CVC, работаем с другими структурами. Мы найдем деньги до 30 июня".

О контракте со Spotify:

"Мы хотели сделать фото стадиона с их эмблемой в день матча, но они попросили его не выкладывать. Условия сделки мы не разглашаем, но это лучший контракт в истории за логотип на футболках. К тому же, мы связались с известной европейской компанией, чьи акции торгуются на бирже. Мы не в том положении, чтобы отказываться от таких предложений. Большего сказать не могу".

О других потенциальных спонсорах:

"Мы работаем. Когда все услышали про Spotify, мы получили сразу шесть предложений от компаний, желающих разместить свой логотип на рукавах наших футболок".

О реконструкции "Камп Ноу":

"Мы планируем завершить ее в 2025 году. Я сделаю все возможное, чтобы выдержать эти сроки. У нас есть и желание, и возможности. Этот стадион - наше наследие. У нас есть договор о кредитовании работ с Goldman Sachs".

О Лионеле Месси:

"Барселона - дом Лео. Я бы хотел, чтобы он присутствовал на открытии обновленного "Камп Ноу". Мы теперь редко общаемся, он в Париже. Я не хотел этого и предпочел бы другой сценарий, но я не мог подставлять клуб под удар. Мы сделали то, что и должны были. Возвращение Месси? Лично я не получал таких сообщений от него или его окружения. На данный момент мы это не рассматриваем. Мы строим молодую команду, она уже начинает показывать себя. Лео - это Лео, но мы не думаем над тем, как бы его вернуть".

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О борьбе за чемпионство:

"Я хочу выиграть Ла Лигу уже в этом сезоне. Я не хочу быть вторым. Я говорю это убежденно, ведь у нас есть команда, способная победить - надо только хорошо пройти финальный отрезок. Тренер делает все, как в кино. Хави сильно повзрослел, я вижу это. Для меня он как член семьи, и он очень оптимистично настроен".

Об увольнении Кумана:

"У меня хорошие воспоминания о нем, особенно о победе в ЛЧ-92. Я всегда буду его уважать, и поэтому я говорил с ним прямо. Ему всегда будут рады в "Барселоне". В прошлом сезоне мы не выиграли Ла Лигу, но наше финансовое положение заставило нас дать ему второй шанс. По ходу сезона я просил его доработать 15 дней, пока я вел переговоры с Хави".

О Суперлиге:

"У меня теплые отношения с Флорентино, мы часто общаемся насчет Суперлиги. Сейчас проект находится в судах, но он живет. Он будет открытым, с очень привлекательным форматом. Это будет усовершенствованная Лига чемпионов. Думаю, мы договоримся с УЕФА. Нельзя, чтобы клубы, вроде "Барсы", "Реала" или "Ювентуса" терпели бедствие, поскольку нарушают какие-то правила. Исторические клубы должны выжить".

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О возможном обмене Траоре на Тринкау:

"Этот вариант рассматривается. Мы в восторге от Адама, он потрясающе конкурентоспособен. Тринкау - тоже хороший игрок, но его уже давно не было здесь".

О Серхи Роберто:

"У него была возможность продлить контракт в начале сезона, когда сразу несколько игроков пошли на сокращение зарплаты. Я не понимал, почему он не согласился. Он упустил момент. Сейчас мы меняем состав, а Серхи травмирован и не может играть".

О продлении Гави и Араухо:

"Переговоры идут хорошо. Оба для нас очень важны и хотят продолжать выступать за "Барселону". Раз уж мы заговорили про них, использую эту возможность, чтобы публично сказать игрокам - вы должны понять, что экономическая ситуация в клубе такая, какая есть".

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О Дембеле и его агентах:

"То же самое, что и с Роберто. Мы предложили новый контракт, игрок его не принял. Нам очень нравится его игра, но у нас есть лимиты по зарплате. При всем уважении, его агент - это ходячая коробка сюрпризов. От него у нас малость закружилась голова".

О потенциальном приходе Холанда или Мбаппе:

"Кто хочет переехать сюда, тот сам об этом сообщает. Пока ни один из них такого желания не выразил. Я лишь получил условия по контрактам, которые мы бы не приняли ни в коем случае".

О приобретениях на следующий сезон:

"Пишут про Салаха или Левандовского, но мне они не нужны, я не хочу усложнять наше положение. У нас уже есть две закрытые сделки. Может, будут еще центральный защитник и хавбек. Рафинья - отличный игрок, по нему только положительные отчеты. Важно понимать, что лучшее приобретение - это покупка задешево талантливого игрока, который с ходу впишется в команду".

Об управлении клубом: