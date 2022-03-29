Лапорта: Суперлига жива. Клубы-государства сотрудничают с УЕФА и это развязывает им руки

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал комментарий по поводу Суперлиги. "Проект развивается. Он точно станет самым привлекательным турниром мира", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Суперлига живет. Мы ждем судов и защищаем право на свободную конкуренцию. И она победит.

Теперь Суперлига – открытый турнир, а не закрытый. Проект развивается. Он точно станет самым привлекательным турниром мира. Из Суперлиги может получиться улучшенная версия Лиги чемпионов.

Думаю, все закончится конструктивным диалогом с УЕФА. Мне кажется, все пойдет этим путем, но руководить процессом будут клубы.

Не должны быть так, что клубы, спонсируемые государствами, сотрудничают с УЕФА, и это дает им право делать все, что захочется, и быть хозяевами европейского футбола. Очевидно, что этого нельзя допускать для выживания других клубов.

Многие английские клубы поддерживают (Суперлигу), но они не говорят об этом вслух, так как вопрос еще на рассмотрении в суде", – сказал Жоан Лапорта в интервью RAC1.

Напомним, что на данный момент Суперлига судится с УЕФА за снятие любых санкций и недопущение возможных ограничений с клубов-участников Суперлиги.