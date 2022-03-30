Карло Анчелотти сдал позитивный тест на коронавирус

На фоне продолжающихся боевых действий, все в Украине уже успели и забыть о том, что такое коронавирус.

Однако, в Европе эта проблема до сих пор актуальна.

Сегодня стало известно, что положительный тест на COVID-19 сдал Карло Анчелотти.

Главный тренер "Реала" помещен в протоколы карантина и останется у себя дома.

Его место на скамейке в ближайших матчах займет сын Давиде.

Уже в субботу столичный клуб сыграет с "Сельтой".