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Карло Анчелотти сдал позитивный тест на коронавирус
Неприятные новости.
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
На фоне продолжающихся боевых действий, все в Украине уже успели и забыть о том, что такое коронавирус.
Однако, в Европе эта проблема до сих пор актуальна.
Сегодня стало известно, что положительный тест на COVID-19 сдал Карло Анчелотти.
Comunicado Oficial.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 30, 2022
Главный тренер "Реала" помещен в протоколы карантина и останется у себя дома.
Его место на скамейке в ближайших матчах займет сын Давиде.
Уже в субботу столичный клуб сыграет с "Сельтой".
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