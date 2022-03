В Манчестере не ждите. Луис Энрике не планирует покидать сборную Испании

Вчера мы сообщали, что наставник "Севильи" Хулен Лопетеги не намерен покидать место работы ради "Манчестер Юнайтед". Схожего мнения придерживается другой кандидат - Луис Энрике.

Коуч сборной Испании остается на своем посту. Об этом он заявил лично.

"Нет другой позиции, кроме той, что я хочу тренировать свою страну на Чемпионате мира в Катаре", - кратко заявил Энрике.

Luis Enrique is understood to be only focused on Spain, nothing else. He’s lot of admirers in Man United board but it’s described as ‘more than complicated’. ???????? #MUFC



“There is no other position that I want more than to represent my country in the World Cup in Qatar”, he said. pic.twitter.com/Iw0Sdnicpt