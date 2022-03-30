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Матч женских команд Барселоны и Реала поставил рекорд посещаемости – 91 553

Испания
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Класико прошел в рамках женской Лиги чемпионов

Матч женских команд Барселоны и Реала поставил рекорд посещаемости – 91 553

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

На матч женских команд "Барселоны" и "Реала" в Лиге чемпионов пришло рекордное количество болельщиков – 91 553 человека. Встреча закончилась разгромом "королевского клуба" (2:5).

Камп-Ноу был полностью заполнен. Матч стал самым посещаемым футбольным матчем между женскими командами.

"Барселона" проходит в полуфинал по сумме двух матчей – 8:3. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонцев.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) женская Лига чемпионов
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