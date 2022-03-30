Матч женских команд Барселоны и Реала поставил рекорд посещаемости – 91 553

На матч женских команд "Барселоны" и "Реала" в Лиге чемпионов пришло рекордное количество болельщиков – 91 553 человека. Встреча закончилась разгромом "королевского клуба" (2:5).

Culers, the world record for attendance at a women's football match is ours! pic.twitter.com/Hu94A9PXDO — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 30, 2022

Камп-Ноу был полностью заполнен. Матч стал самым посещаемым футбольным матчем между женскими командами.

"Барселона" проходит в полуфинал по сумме двух матчей – 8:3. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонцев.