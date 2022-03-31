"Уже хочу тренироваться". Агуэро задумался о возобновлении карьеры

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро намекнул, что может возобновить игровую карьеру. В декабре прошлого года 33-летний аргентинец объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

"ФИФА относится ко мне уже как к легенде, но вчера я думал о том, что мог бы вновь выйти на поле.

Врачи сказали мне воздержаться от футбола в течение 5-6 месяцев, но я уже хочу тренироваться. Мне звонили из "Интер Майами", я отказался", – приводит слова Агуэро Calciomercato со ссылкой на TyC Sports.