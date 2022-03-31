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"Уже хочу тренироваться". Агуэро задумался о возобновлении карьеры
Экс-форвард "Ман Сити" и "Барселоны" заговорил о возвращении
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро намекнул, что может возобновить игровую карьеру. В декабре прошлого года 33-летний аргентинец объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
"ФИФА относится ко мне уже как к легенде, но вчера я думал о том, что мог бы вновь выйти на поле.
Врачи сказали мне воздержаться от футбола в течение 5-6 месяцев, но я уже хочу тренироваться. Мне звонили из "Интер Майами", я отказался", – приводит слова Агуэро Calciomercato со ссылкой на TyC Sports.
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