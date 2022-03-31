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"Уже хочу тренироваться". Агуэро задумался о возобновлении карьеры

Испания
(1 голосов)

Экс-форвард "Ман Сити" и "Барселоны" заговорил о возвращении

"Уже хочу тренироваться". Агуэро задумался о возобновлении карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро намекнул, что может возобновить игровую карьеру. В декабре прошлого года 33-летний аргентинец объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

"ФИФА относится ко мне уже как к легенде, но вчера я думал о том, что мог бы вновь выйти на поле.

Врачи сказали мне воздержаться от футбола в течение 5-6 месяцев, но я уже хочу тренироваться. Мне звонили из "Интер Майами", я отказался", – приводит слова Агуэро Calciomercato со ссылкой на TyC Sports.

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В статье: Серхио Агуэро
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Источник:
calciomercato.com

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
31.03.2022 в 12:49
Эриксен тоже пережил тоже не приятную историю, однако продолжил таки свою карьеру... Может и Агуэро последует этому примеру
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