Стали известны подробности сделки Барселоны и Spotify

"Барселона" 3 апреля ратифицирует сделку со Spotify, в результате которой шведский стриминговый сервис в новом сезоне станет титульным спонсором клуба, сообщает Marca. Разные источники рассказали о деталях будущей сделки.

Сообщается, что каждый сезон в течении 3-х лет "Барселона" будет получать по 57,5 ​​млн евро каждый сезон за нанесение логотипа Spotify на клубную форму. По 2.5 миллиона клуб будет получать в межсезонье.

В итоге по этому пункту клуб к сезону 2025/2026 получит 240 миллионов евро.

Также "Барселона" будет зарабатывать по 5 миллионов евро за сезон за техническое спонсорство тренировочного комплекта команды.

Ещё по 5 миллионов евро клуб будет получать каждый год до завершения реконструкции за использование нового названия для стадиона клуба – Spotify Камп Ноу.

Отмечается, что после реконструкции стадиона каждый год клуб будет получать уже по 20 миллионов евро до истечения изначально прописанных 8 лет контракта.

Судя по всему, права на название стадиона прописаны в отдельном соглашении.

Напомним, что о будущем сотрудничестве было объявлено 15 марта. До конца этого сезона техническим спонсором клуба ещё будет Rakuten, а спонсором тренировочного комплекта – Beko.