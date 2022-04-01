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Стали известны подробности сделки Барселоны и Spotify
240 миллионов евро за 3 сезона только с титульного спонсорства
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" 3 апреля ратифицирует сделку со Spotify, в результате которой шведский стриминговый сервис в новом сезоне станет титульным спонсором клуба, сообщает Marca. Разные источники рассказали о деталях будущей сделки.
Сообщается, что каждый сезон в течении 3-х лет "Барселона" будет получать по 57,5 млн евро каждый сезон за нанесение логотипа Spotify на клубную форму. По 2.5 миллиона клуб будет получать в межсезонье.
В итоге по этому пункту клуб к сезону 2025/2026 получит 240 миллионов евро.
Также "Барселона" будет зарабатывать по 5 миллионов евро за сезон за техническое спонсорство тренировочного комплекта команды.
Ещё по 5 миллионов евро клуб будет получать каждый год до завершения реконструкции за использование нового названия для стадиона клуба – Spotify Камп Ноу.
Отмечается, что после реконструкции стадиона каждый год клуб будет получать уже по 20 миллионов евро до истечения изначально прописанных 8 лет контракта.
Судя по всему, права на название стадиона прописаны в отдельном соглашении.
Напомним, что о будущем сотрудничестве было объявлено 15 марта. До конца этого сезона техническим спонсором клуба ещё будет Rakuten, а спонсором тренировочного комплекта – Beko.
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