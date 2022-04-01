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Для сливочных пока не созрел. 30-миллионый футболист Реала в третий раз отправится в аренду

Испания
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Мадрид в него верит, просто время не пришло

Для сливочных пока не созрел. 30-миллионый футболист Реала в третий раз отправится в аренду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бразилец Рейниер Жезус, права на которого принадлежат "Реалу", вновь отправится в аренду. В третий раз подряд.

По данным Goal, в Мадриде пока что не видят полузащитника во взрослой команде, а потому 20-летний Рейниер будет набираться опыта в другом месте. Три года назад за него выложили 30 миллионов евро.

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С лета 2020-го Рейниер играет за "Боруссию" Дортмунд. С того времени он отыграл 35 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Рейниер Жезус
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