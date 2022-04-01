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Для сливочных пока не созрел. 30-миллионый футболист Реала в третий раз отправится в аренду
Мадрид в него верит, просто время не пришло
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразилец Рейниер Жезус, права на которого принадлежат "Реалу", вновь отправится в аренду. В третий раз подряд.
По данным Goal, в Мадриде пока что не видят полузащитника во взрослой команде, а потому 20-летний Рейниер будет набираться опыта в другом месте. Три года назад за него выложили 30 миллионов евро.
С лета 2020-го Рейниер играет за "Боруссию" Дортмунд. С того времени он отыграл 35 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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