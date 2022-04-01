Бюджет Реала на летнее трансферное окно – 300 миллионов евро

"Реал" рассчитывает потратить этим летом 300 миллионов евро на трех футболистов, сообщает AS. Мбаппе, Холанд, Тчуамени и Гнабри – эти фамилии рассматриваются руководством.

Сообщается, что в эту сумму входит трансфер форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Француз придет в клуб на правах свободного агента, что позволит сэкономить около 80 миллионов евро подписного бонуса.

Также "Реал" продолжает следить за нападающим "Боруссии Д" Эрлингом Холандом. В клубе считают, что сделку можно закрыть за 150 миллионов, включая сумму трансфера и комиссионные агенту, без зарплаты норвежца.

Сделка по полузащитнику "Монако" Рельена Тчуамени оценивается в 60 миллионов евро.

Также считается, что "Реал" может себе позволить трансфер нападающего "Баварии" Сержа Гнабри.

Если эти три нападающих придут в "Реал", клуб точно должны будут покинуть Марко Асенсио и Родриго Гоэс.