Бэйл не паразит, или Почему оскорбления валлийца вредят только Реалу

И нет, это не комментарий в социальных сетях от разъяренных фанатов, а начало редакционной статьи в мадридской Marca - самой читаемой спортивной газете Испании.

И да, это абсолютный позор. Тут нечего даже комментировать.

***

Сам Бэйл ответил "акулам пера" уже через день, выведя красивым дублем Уэльс в финал стыков за место на ЧМ-2022.

Кто не видел - обязательно посмотрите отрывки его шоу в матче с Австрией. Это был почти тот Гарет, что и 7-8 лет назад. Возраст выдавали лишь потяжелевшие ноги и судороги, появившиеся еще минут за 20 к финальному свистку. Но даже так на мастерстве он затащил.

Эта история во многом похожа на путь нашего Андрея Ярмоленко, который тоже не имеет места в составе "Вест Хэма", но, приезжая в сборную, всякий раз ведет ее за собой.

Разница состоит в том, что украинец прекрасно обустроился в Лондоне и у него нет проблем с тренером и коллективом. А вот у Бэйла все наоборот.

Черт его знает, кто первым начал, а кто поддался и не пошел на компромисс. В любом случае, было это давно. Еще в 2017 году у Бэйла впервые появились проблемы с попаданием в основу, даже когда он был здоров; в 2019-м он согласовал переход в Китай, но Флорентино Переса не устроила сумма, и валлийца оставили почти силой. В отместку он вышел в свет с флагом с надписью: "Уэльс. Гольф. Мадрид. Именно в таком порядке".

Зидан с Бэйлом вообще не разговаривал - настолько разругались; была надежда, что Анчелотти разрулит дело, но в текущем сезоне Гарет сыграл лишь 270 минут. Чудесного камбэка не произошло.

***

Даже вашей маме понятно, что летом, когда у Бэйла истечет контракт с Мадридом, он покинет "Бернабеу" навсегда.

Вот только понимание факта не дает журналисту права сравнивать валлийца с вшами и блохами. Во-первых, это хамство; во-вторых, Гарет - антигерой только с точки зрения Мадрида. В Британии ситуацию видят иначе.

Еще в 2020 году СМИ подсчитали, что Бэйл пропустил из-за 30 различных травм под сотню матчей "Реала". С тех пор цифра еще выросла, и зимой Анчелотти признавал, что у Бэйла налицо страх получить новые травмы. Обычно его появление - четкий сигнал к завершению карьеры.

Травмы Бэйла за 2013-18 годы. Графика: Skysports.com

В Британии пишут, что Гарет ждет ЧМ. Если Уэльс туда попадет, то он завяжет с футболом зимой; если не пробьется - то уже по завершении сезона. И это в 32 года, на секунду.

И пусть сочувствовать человеку, который в полуразваленном состоянии зарабатывает 23 млн евро в год, не получается, но хотя бы помолчать можно. В конце концов, Бэйл заработал контракт не случайно, как 18-летние дутые агентами пузыри. Он реально входил в ТОП-10 игроков мира, пока был здоров.

***

Кто не помнит знаменитое "такси для Майкона" в матчах с "Интером"? А знаменитый забег мимо Марка Бартры в финале Кубка короля? А победный гол в ЛЧ-2014?

Или шедевр в падении через себя в киевском финале ЛЧ-2018? К тому времени Зидан и Бэйл уже косо смотрели друг на друга, и француз поставил на Иско, а Гарета оставил на скамейке. Тем не менее, именно дубль валлийца после выхода замену уничтожил "Ливерпуль" - 3:1.

В те дни мадридские фанаты обожали Бэйла и не думали о 23 млн, которые платил ему Перес - всех все устраивало. Даже то, что Гарет упорно не учил испанский - подумаешь, чудачество.

106 голов за "Реал" приближали валлийца к легендам клуба. Так, у Хуанито - 109, у Мичела - 127. "Зубастик" вообще забил только 103.

Но пошла череда травм, сорвавшийся переезд в Китай, гольф - и про рекорды больше никто не вспоминал. Бэйла обвиняли, выгоняли, он огрызался в ответ - и в итоге таки ушел в аренду в почти родной "Тоттенхэм", где за сезон забил 16 голов во всех турнирах. Играл вспышками - то хорошо, то никак; было заметно, что лучше Гарет на дистанции уже не может. Он иссяк.

С британцами, к слову, это не редкость - особенно с теми, кто начал профессиональную карьеру еще подростками. Так, Робби Фаулер из-за травм "закончился" в 25-26 лет; Майкл Оуэн - еще раньше; Уэйн Руни к 30 годам выглядел и бегал на 45.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Jose Segovia/DeFodi Images

***

"Реалу" сильно не повезло, ведь прямо сейчас в его составе есть два гения из этой грустной когорты - Бэйл и еще Эден Азар.

С бельгийцем получилось вдвойне обидно, ведь он перешел в Мадрид уже исчерпав последний ресурс. Бэйл же в течение 4-5 сезонов забивал голы, делал ассисты, приносил "Сливочным" трофеи. Пусть не 100, но 70 млн он отработал точно. И что теперь? Простой "паразит"

В истории отношений Гарета с испанцами и раньше было мало любви, а теперь и подавно остались одни вражда да презрение.

More goals than Ronaldo Nazario



More assists than Beckham



More trophies than Zidane



More games than Figo



Gareth Bale deserves ???????????????? ???????????????????????????? for his time at Real Madrid pic.twitter.com/ig0Z6zKXwq