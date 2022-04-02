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Бэйл не паразит, или Почему оскорбления валлийца вредят только Реалу
По мотивам последнего наезда от Marca
Коллаж: express.co.uk
"Он поселился в "Реале", где, замаскировавшись, сначала проявлял усердие и любовь, но потом его сущность проявилась, вынудив его сосать кровь, не давая ничего взамен. В отличие от других представителей своего вида, типа блох, вшей или клопов, паразит Бэйл не вызывает у своего хозяина ни зуда, ни болезней, но, высосав кровь, смеется над ним, проявляя шутливое презрение к хозяину".
И нет, это не комментарий в социальных сетях от разъяренных фанатов, а начало редакционной статьи в мадридской Marca - самой читаемой спортивной газете Испании.
И да, это абсолютный позор. Тут нечего даже комментировать.
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Сам Бэйл ответил "акулам пера" уже через день, выведя красивым дублем Уэльс в финал стыков за место на ЧМ-2022.
Кто не видел - обязательно посмотрите отрывки его шоу в матче с Австрией. Это был почти тот Гарет, что и 7-8 лет назад. Возраст выдавали лишь потяжелевшие ноги и судороги, появившиеся еще минут за 20 к финальному свистку. Но даже так на мастерстве он затащил.
Эта история во многом похожа на путь нашего Андрея Ярмоленко, который тоже не имеет места в составе "Вест Хэма", но, приезжая в сборную, всякий раз ведет ее за собой.
Разница состоит в том, что украинец прекрасно обустроился в Лондоне и у него нет проблем с тренером и коллективом. А вот у Бэйла все наоборот.
Черт его знает, кто первым начал, а кто поддался и не пошел на компромисс. В любом случае, было это давно. Еще в 2017 году у Бэйла впервые появились проблемы с попаданием в основу, даже когда он был здоров; в 2019-м он согласовал переход в Китай, но Флорентино Переса не устроила сумма, и валлийца оставили почти силой. В отместку он вышел в свет с флагом с надписью: "Уэльс. Гольф. Мадрид. Именно в таком порядке".
Gareth Bale.— Football Tweet (@Football__Tweet) November 19, 2019
Wales. Golf. Madrid.
In that order. ???????????????????????? pic.twitter.com/isDMYGlWzt
Зидан с Бэйлом вообще не разговаривал - настолько разругались; была надежда, что Анчелотти разрулит дело, но в текущем сезоне Гарет сыграл лишь 270 минут. Чудесного камбэка не произошло.
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Даже вашей маме понятно, что летом, когда у Бэйла истечет контракт с Мадридом, он покинет "Бернабеу" навсегда.
Вот только понимание факта не дает журналисту права сравнивать валлийца с вшами и блохами. Во-первых, это хамство; во-вторых, Гарет - антигерой только с точки зрения Мадрида. В Британии ситуацию видят иначе.
Еще в 2020 году СМИ подсчитали, что Бэйл пропустил из-за 30 различных травм под сотню матчей "Реала". С тех пор цифра еще выросла, и зимой Анчелотти признавал, что у Бэйла налицо страх получить новые травмы. Обычно его появление - четкий сигнал к завершению карьеры.
В Британии пишут, что Гарет ждет ЧМ. Если Уэльс туда попадет, то он завяжет с футболом зимой; если не пробьется - то уже по завершении сезона. И это в 32 года, на секунду.
И пусть сочувствовать человеку, который в полуразваленном состоянии зарабатывает 23 млн евро в год, не получается, но хотя бы помолчать можно. В конце концов, Бэйл заработал контракт не случайно, как 18-летние дутые агентами пузыри. Он реально входил в ТОП-10 игроков мира, пока был здоров.
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Кто не помнит знаменитое "такси для Майкона" в матчах с "Интером"? А знаменитый забег мимо Марка Бартры в финале Кубка короля? А победный гол в ЛЧ-2014?
Или шедевр в падении через себя в киевском финале ЛЧ-2018? К тому времени Зидан и Бэйл уже косо смотрели друг на друга, и француз поставил на Иско, а Гарета оставил на скамейке. Тем не менее, именно дубль валлийца после выхода замену уничтожил "Ливерпуль" - 3:1.
В те дни мадридские фанаты обожали Бэйла и не думали о 23 млн, которые платил ему Перес - всех все устраивало. Даже то, что Гарет упорно не учил испанский - подумаешь, чудачество.
106 голов за "Реал" приближали валлийца к легендам клуба. Так, у Хуанито - 109, у Мичела - 127. "Зубастик" вообще забил только 103.
Но пошла череда травм, сорвавшийся переезд в Китай, гольф - и про рекорды больше никто не вспоминал. Бэйла обвиняли, выгоняли, он огрызался в ответ - и в итоге таки ушел в аренду в почти родной "Тоттенхэм", где за сезон забил 16 голов во всех турнирах. Играл вспышками - то хорошо, то никак; было заметно, что лучше Гарет на дистанции уже не может. Он иссяк.
С британцами, к слову, это не редкость - особенно с теми, кто начал профессиональную карьеру еще подростками. Так, Робби Фаулер из-за травм "закончился" в 25-26 лет; Майкл Оуэн - еще раньше; Уэйн Руни к 30 годам выглядел и бегал на 45.
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"Реалу" сильно не повезло, ведь прямо сейчас в его составе есть два гения из этой грустной когорты - Бэйл и еще Эден Азар.
С бельгийцем получилось вдвойне обидно, ведь он перешел в Мадрид уже исчерпав последний ресурс. Бэйл же в течение 4-5 сезонов забивал голы, делал ассисты, приносил "Сливочным" трофеи. Пусть не 100, но 70 млн он отработал точно. И что теперь? Простой "паразит"
"В то время, когда люди сводят счеты с жизнью из-за бессердечия и безжалостности средств массовой информации, я хочу знать, кто привлечет к ответственности этих журналистов и новостные агентства, которые позволяют им писать подобные статьи?" - вопрошал Бэйл после дубля Австрии и не услышал ответа.
В истории отношений Гарета с испанцами и раньше было мало любви, а теперь и подавно остались одни вражда да презрение.
More goals than Ronaldo Nazario— LiveScore (@livescore) March 28, 2022
More assists than Beckham
More trophies than Zidane
More games than Figo
Gareth Bale deserves ???????????????? ???????????????????????????? for his time at Real Madrid pic.twitter.com/ig0Z6zKXwq
Вероятно, после опуса от Marca до лета Гарета на поле мы вовсе не увидим - даже если травм не будет, он их придумает, еще накалив атмосферу в раздевалке. И это в решающий момент, когда сам Бэйл показал, что готов забивать; "Барса" сминает все на своем пути, а у Бензема в сменщиках только Йович с Мариано…
Цена оскорбительных аллегорий может быть очень высока. Метил-то памфлетист в Бэйла, но попал исключительно по "Реалу".
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