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Лапорта – о Холанде: Мы не будем совершать ни одного трансфера, который может нарушить нашу систему зарплат

Испания
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А у игрока аппетиты высокие

Лапорта – о Холанде: Мы не будем совершать ни одного трансфера, который может нарушить нашу систему зарплат

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопрос, планирует ли клуб подписать нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда:

“Я не хочу, чтобы “Барселона” в любой момент была под угрозой, я всегда ставлю клуб больше всего. Мы не будем совершать ни одного трансфера, который может нарушить нашу систему зарплат.

Это наша стратегия на сегодняшний день и будущее”, - сказал Лапорта.

Отметим, что ориентировочная трансферная стоимость Холланда по данным портала Transfermarkt составляет 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы платить норвежцу 20 млн евро в год. Также придется потратиться и на подписной бонус, а также на комиссионные агенту игрока Мино Райоле.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Жоан Лапорта Барселона Эрлинг Холанд
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Источник:
FabrizioRomano

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