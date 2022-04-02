Лапорта – о Холанде: Мы не будем совершать ни одного трансфера, который может нарушить нашу систему зарплат

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопрос, планирует ли клуб подписать нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда:

“Я не хочу, чтобы “Барселона” в любой момент была под угрозой, я всегда ставлю клуб больше всего. Мы не будем совершать ни одного трансфера, который может нарушить нашу систему зарплат.

Это наша стратегия на сегодняшний день и будущее”, - сказал Лапорта.