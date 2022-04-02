Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапорта – о Холанде: Мы не будем совершать ни одного трансфера, который может нарушить нашу систему зарплат
А у игрока аппетиты высокие
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопрос, планирует ли клуб подписать нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда:
“Я не хочу, чтобы “Барселона” в любой момент была под угрозой, я всегда ставлю клуб больше всего. Мы не будем совершать ни одного трансфера, который может нарушить нашу систему зарплат.
Это наша стратегия на сегодняшний день и будущее”, - сказал Лапорта.
Отметим, что ориентировочная трансферная стоимость Холланда по данным портала Transfermarkt составляет 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы платить норвежцу 20 млн евро в год. Также придется потратиться и на подписной бонус, а также на комиссионные агенту игрока Мино Райоле.
Популярное сейчас
- Враг нанес удар по Полтаве, самолёты атаковали Кременчуг (обновлено)
- Арестович сообщил об очередных ловушках для врага в Чернобаевке. 13-й и 14-й разы
- Глава Европарламента анонсировала предоставление Украине кандидата в члены ЕС
- Для сливочных пока не созрел. 30-миллионый футболист Реала в третий раз отправится в аренду
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины