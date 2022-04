Примера. Победитель ЛЕ проиграл худшей команде сезона, смена тренера не помогла Мальорке

"Мальорка" плывет уже полтора месяца и проиграла в седьмом туре подряд. Назначение Хавьера Агирре - правильный ход, но новому тренеру надо время, он же не волшебник.

Сегодня мексиканец, кажется, лишь присматривался к своей команде, которая в Хетафе отбивалась, боролась, спорила с судьей, но только не создавала угроз воротам.

Результат более чем справедлив. Пусть хозяева и не отличались какими-то изысканными решениями в нападении, но у них хотя бы моменты были, опасные стандарты, незабитый пенальти от Энеса Унала.

"Хетафе" наиграл на победу. Символично, что принесли ее зимние новички - Вильяр отдал вразрез, а Майораль в касание пробил под перекладину. Менеджеры синих тоже красавцы.

В таблице у команды Кике Санчеса Флореса теперь 32 очка и это 14-е место. У "Мальорки" 26 баллов и 18-я строчка.

30-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Майораль, 82

"Хетафе": Сория - Даконам, Йокушлу (Вильяр, 71), Митрович - Дамьен Суарес (Иглесиас, 46), Аленья (Флорентину Луиш, 90), Арамбарри, Максимович (Оскар, 71), Оливера - Унал, Сандро (Майораль, 46)

"Мальорка": Рико - Гонсалес, Руссо, Оливан, Маффео - Баба - Дани Родригес (Кубо, 86), Батталья (Антонио Санчес, 86), Севилья (Ли Кан Ин, 86) - Ниньо (Анхель, 57), Мурики

Предупреждения: Дамьен Суарес, 19, Сандро, 40, Унал, 40, Арамбарри, 45, Майораль, 82 - Дани Родригес, 29, Гонсалес, 40, Руссо, 40, Севилья, 41, Маффео, 89

Удаление: Руссо, 64

Худшая команда чемпионата обыграла действующего победителя Лиги Европы. И вы все еще считаете, что АПЛ - самая конкурентная лига мира?

Вообще успех дался "Леванте" очень тяжело, но он неслучаен. "Лягушки" бились за каждый мяч, оттягивали игру от своих ворот; их лидер и капитан Хосе Луис Моралес цеплялся за мертвые мячи и организовывал контратаки.

Чтобы победить такой "Леванте" "Подводникам" нужна была идеальная концентрация, но ее не было. Пино бил то выше, то давал шанс Карденасу; Фойт вместо очевидного прострела на Морено пальнул с острого угла в крестовину.

"Леванте" этого не простил. Вынос мяча, активная работа корпусом от Рохера Марти, затем гениальный пас пятой - и Моралес сделал счет 1:0.

Унаи Эмери в ответ провел три замены за минуту, но было поздно. Наоборот - в добавленное время грубая ошибка Эступиньяна позволила Моралесу забить второй раз, окончательно закрепив зза Эль Команданте статус героя вечера.

2 - José Luis Morales ???????? has scored nine braces in #LaLiga, more than any other @LevanteUDen's player in the competition this century; this has been the second one scoring both goals in the second half, the first was at Real Betis in August 2018. Commander#LevanteVillarreal pic.twitter.com/mbB0FsPRuH