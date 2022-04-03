Примера. Атлетико - Алавес 4:1. Игра так себе, а результат безупречен

"Атлетико" добыл шестую победу кряду во всех турнирах, и снова ему было очень тяжело. Все, как мы привыкли при Симеоне.

Сегодня чемпиону по-настоящему удались только стартовые 10 минут, когда были забиты два гола - мяч Лемара отменили из-за офсайда у Лоди, а вот удар головой от Феликса был и легален, и ко всему еще и красив.

Что было дальше с "Атлетико" - неясно. Да, порой у "Матрасников" возникали опасные ситуации - у Карраско того же, или снова у Феликса. Однако в целостную картинку это не складывалось - за "Алавес" Риоха и Хоселу отвечали не менее остро.

7 - @joaofelix70 has been involved in seven goals in his last six games with @atletienglish in all competitions (five goals, two assists), only one fewer than in his last 33 (four goals, four assists). Streak. pic.twitter.com/AAl5EojVYf — OptaJose (@OptaJose) April 2, 2022

На старте второго тайма чемпион еще и борьбу начал проигрывать, и это быстро подвело его под монастырь. Эскаланте выскочил перед Савичем и легко отправил мяч в угол - 1:1.

Дело пахло керосином, и тогда Симеоне включил свою чуйку. На 72-й минуте он выпустил на поле Матеуса Кунью, а уже на 74-й этот бразильский резервист заработал для команды пенальти. Все гениальное просто.

С точки Суарес забил свой 10-й гол в чемпионате, и для "Алавеса" это был приговор. В оставшееся время он посыпался и пропустил еще дважды. Нету характеру у команды Хосе Луиса Мендилибара - отсюда и 6 очков в 15 выездных матчах, и последнее, 20-е место в таблице.

6 - @atletienglish have won six consecutive games in all competitions for the first time in four years (eight between January and February 2018). Shape. pic.twitter.com/i4lQk8bonn — OptaJose (@OptaJose) April 2, 2022

Что касается "Атлетико", он временно поднялся на 3-е место с 57 баллами. Окончательно же места в ТОП-3 расставит завтрашний мегафайт "Барселона" - "Севилья".

30-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Алавес" - 4:1

Голы: Феликс, 11, 82, Суарес, 75 (с пенальти), 90 - Эскаланте, 63

"Атлетико": Облак - Врсалько, Савич, Хименес (Фелипе, 86), Рейнилду - Лемар (Карраско, 46), Льоренте (Матеус Кунья, 72), Кондогбья, Ренан Лоди (де Пауль, 46) - Гризманн (Суарес, 61), Феликс

"Алавес": Пачеко - Теналья, Лагуардия, Лежен, Дуарте (Наварро, 61) - Эскаланте, Пина, Понс (Вальехо, 46) - Эдгар Мендес, Хоселу, Риоха (де ла Фуэнте, 85)

Предупреждение: Льоренте, 72