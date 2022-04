Примера. Атлетико - Алавес 4:1. Игра так себе, а результат безупречен

"Атлетико" добыл шестую победу кряду во всех турнирах, и снова ему было очень тяжело. Все, как мы привыкли при Симеоне.

Сегодня чемпиону по-настоящему удались только стартовые 10 минут, когда были забиты два гола - мяч Лемара отменили из-за офсайда у Лоди, а вот удар головой от Феликса был и легален, и ко всему еще и красив.

Что было дальше с "Атлетико" - неясно. Да, порой у "Матрасников" возникали опасные ситуации - у Карраско того же, или снова у Феликса. Однако в целостную картинку это не складывалось - за "Алавес" Риоха и Хоселу отвечали не менее остро.

7 - @joaofelix70 has been involved in seven goals in his last six games with @atletienglish in all competitions (five goals, two assists), only one fewer than in his last 33 (four goals, four assists). Streak. pic.twitter.com/AAl5EojVYf