Примера. Атлетик приблизился к зоне еврокубков, а Бетис - к ТОП-4

Абсолютно логичная и справедливая победа басков, которые за матч создали не менее 6-7 опасных шансов, пока их соперник только фолил и ждал с моря погоды.

По такой игре команда Марселино обязана была побеждать быстрее, но Иньяки Уильямса, как это часто бывает, подвела реализация; плюс классно стоял на воротах Бадиа.

Бессильным вратарь "Эльче" оказался только в двух эпизодах - сперва после эффектного расстрела боковыми ножницами от Беренгера, а затем после удара Вильялибре, который вывалился один на один.

6 - Álex Berenguer has been involved in six of the last 10 Athletic's goals in LaLiga (two goals and four assists). Motivated. pic.twitter.com/ObpqWku15z