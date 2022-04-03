Примера. Атлетик приблизился к зоне еврокубков, а Бетис - к ТОП-4

Абсолютно логичная и справедливая победа басков, которые за матч создали не менее 6-7 опасных шансов, пока их соперник только фолил и ждал с моря погоды.

По такой игре команда Марселино обязана была побеждать быстрее, но Иньяки Уильямса, как это часто бывает, подвела реализация; плюс классно стоял на воротах Бадиа.

Бессильным вратарь "Эльче" оказался только в двух эпизодах - сперва после эффектного расстрела боковыми ножницами от Беренгера, а затем после удара Вильялибре, который вывалился один на один.

6 - Álex Berenguer has been involved in six of the last 10 Athletic's goals in LaLiga (two goals and four assists). Motivated. pic.twitter.com/ObpqWku15z — OptaJose (@OptaJose) April 3, 2022

Гол Хосана в добавленное время испортил статистику Унаи Симону, но на итог не повлиял. "Эльче" остался 15-м с 32 очками; у "Атлетика" - 47 баллов и 7-я строчка - он продолжает борьбу за место в еврокубках.

30-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Эльче" - 2:1

Голы: Беренгер, 32, Вильялибре, 86 - Хосан, 90+2

"Атлетик": Симон - де Маркос (Саррага, 88), Вивиан, Нуньес, Берчиче - Беренгер (Нико Уильямс, 75), Венседор, Весга (Печарроман, 65), Муниаин - Сансет (Рауль Гарсия, 65), Уильямс (Вильялибре, 75)

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Диего Гонсалес, Бигас, Оласа - Моренте (Хосан, 58), Марконе (Гути, 58), Гумбау, Фидель (Пьятти, 74) - Бойе (Понсе, 18), Милья (Каррильо, 59)

Предупреждения: Весга, 50, Нуньес, 90+5 - Бигас, 47, Марконе, 56, Каррильо, 61, Хосан, 67

"Бетис" добыл невероятно важную победу, ведь играла команда Мануэля Пеллегрини без обоих своих лидеров - Серхио Каналес травмирован, а Набиль Фекир отбывает дисквалификацию.

Тем не менее, даже так у "Осасуны" не было шансов - она была смята. Еще до перерыва "Бетис" забил дважды. После паузы длиной в 2,5 месяца напомнил о себе Хуанми - сперва он первым отреагировал на срезку Виллиана Жозе и закатил мяч в сетку, а затем четко пробил в касание с паса Морено.

Некоторый спад вскоре после перерыва обернулся для "Бетиса" проблемой - Будимир вернул интригу, первым сориентировавшись в штрафной.

5 - Real Betis's Juanmi Jiménez has scored 5 goals in LaLiga against Osasuna - only against Levante (8) he has scored more goals in the competition. Predilection. pic.twitter.com/9t5Y0VYJOP — OptaJose (@OptaJose) April 3, 2022

Но нынешние вердибланкос хорошо держат удар. Две ярких контратаки в концовке - и привет, разгром. Особенно порадовал Карвалью, которому удался проход в стиле Зубастика - огромный волнорез даже вратаря обыграл!

В таблице "Бетис" после победы имеет 53 очка, и это значит, что борьба за ТОП-4 продолжается. Пусть "Барса" и "Атлетико" сейчас слишком сильны для команды Пеллегрини, но "Севилья" хромает на обе ноги, и до нее осталось каких-то 4 очка.

Касательно "Осасуны", все ее задачи на сезон выполнены уже сейчас - команда идет 10-й с 38 очками. И еврокубки, и вылет ей не светят.

30-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Осасуна" - 4:1

Голы: Хуанми, 34, 45+1, Карвалью, 82, Алекс Морено, 88 - Будимир, 65

"Бетис": Браво - Бельерин, Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено (Рауль Гарсия, 90+1) - Гвидо Родригес, Карвалью - Руибаль (Родри, 76), Хоакин (Гуардадо, 81), Хуанми (Сабали, 90+1) - Виллиан Жозе

"Осасуна": Эррера - Видаль (Хави Мартинес, 69), Давид Гарсия, Крус (Аридане, 46), Ману Санчес (Коте, 46) - Монкайола, Торро, Брашанац (Кике, 69) - Авила, Будимир, Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 80)

Предупреждения: Карвалью, 38 - Коте, 81, Давид Гарсия, 87, Авила, 90