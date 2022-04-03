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Примера. Райо не побеждает 4 месяца, дежурная неудача Валенсии
Кратко о нетоповых матчах воскресенья в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Álex Cámara/NurPhoto
Команда Андони Ираолы не побеждает в Ла Лиге с 18 декабря 2021-го. Сегодня чудо было близко, но не состоялось.
В первом тайме "Молнии" на него наиграли, но Альваро, Франа и Иси Паласона подвела реализация. В итоге забить удалось только Катене после углового и Гвардиоле в результате яркой комбинации.
Этого в теории с лихвой хватило бы для победы, но судья сперва пожалел Петровича, затем не пощадил Комесанью - и все перевернулось. Да-да, арбитраж в Ла Лиге продолжает жечь напалмом.
В большинстве "Гранада" забегала, "Райо" прижался к воротам, а с его защитой это смерти подобно. Конечно, победу команда Ираолы упустила - решающий пенальти Марио Суарес привез себе на 92-й минуте, сыграв рукой после навеса. Более того, на 95-й Молина мог вообще вырывать хозяевам победу, но попал в каркас.
94' - Luis Milla ???????? has become the first player to score from the penalty spot in the injury time at home for @GranadaCF in #LaLiga this century (93'15''). Decisive#GranadaRayo pic.twitter.com/5NNtpd1n88— OptaJose (@OptaJose) April 3, 2022
Для "Райо" такие концовки - обычное дело; только за счет старых запасов "Молнии" еще идут 13-ми в таблице с 33 очками. У "Гранады" глобально дела даже хуже - 29 баллов и 16-я строчка.
30-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"
"Гранада" - "Райо Вальекано" - 2:2
Голы: Молина, 67, Милья, 90+3 (с пенальти) - Катена, 6, Гвардиола, 17
"Гранада": Масимиану - Кини (Узуни, 61), Дуарте, Херман Санчес, Эскудеро (Соро, 88) - Пуэртас, Петрович (Этеки, 46), Милья, Колладо (Мачис, 46) - Суарес (Аресо, 78), Молина
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Марио Суарес, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Марио Эрнандес, 86), Комесанья - Паласон (Мараш, 86), Нтека (Унаи Лопес, 61), Альваро Гарсия (Сисс, 73) - Гвардиола (Силла, 73)
Предупреждения: Петрович, 8, Милья, 23, Колладо, 45+2, Аресо, 88 - Комесанья, 49, Гвардиола, 57, Катена, 90+2, Марио Эрнандес, 90+4
Удаление: Комесанья, 51
"Валенсия" прервала 12-матчевую голевую серию и сегодня покинула поле без атакующих успехов. Единственный плюс - пропустить тоже не пропустили.
Наверное, счет по игре. В первом тайме команды создали по одному стопроцентному моменту. У "Лос Чес" Макси Гомес пробил в перекладину после кросса Гедеша; "Кадис" ответил ударом Негредо, который шикарно отбил Мамардашвили.
В целом матч получился грубым, полным стыков, причем их становилось больше с каждой минутой на поле. Единственный, кто пытался разнообразить грубость - Брайан Хиль. Его скорость и финты создавали угрозы, но в итоге и его "Кадис" сломал - бедняга ушел с поля сильно хромая.
0-0 - @valenciacf_en & @Cadiz_CFEN have drawn two straight #LaLiga games for the first time in history, being the fourth fixture have finished nil-nil both games this season.— OptaJose (@OptaJose) April 3, 2022
Real Sociedad - Sevilla
Real Sociedad - Valencia
Real Madrid - Villarreal
Glasses#ValenciaCádiz pic.twitter.com/YgZXyuim6K
Для "Валенсия" его потеря - проблема, ведь Дуро не в форме, а одним Гедешем матчи не выиграть. Пока в таблице "Летучие мыши" 9-е с 41 очком; у "Кадиса" - 17-е место, 28 баллов и очень хорошая форма, вселяющая надежду в сохранение прописки.
30-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Кадис" - 0:0
"Валенсия": Мамардашвили - Диахаби, Паулиста, Альдерете (Мориба, 68) - Коррея, Гильямон (Элдер Кошта, 86), Солер, Васкес (Гайя, 86) - Гедеш, Макси Гомес (Дуро, 68), Хиль (Черышев, 78)
"Кадис": Ледесма - Акапо, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Алехо (Собрино, 65), Феде (Хосе Мари, 81), Алькарас, Идрисси (Переа, 90) - Негредо, Лукас Перес (Лосано, 81)
Предупреждения: Альдерете, 59, Паулиста, 66, Диахаби, 90+5 - Феде, 33, Алехо, 58, Алькарас, 77, Хосе Мари, 86, Лосано, 87
Удаление: Хосе Мари, 90+4
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