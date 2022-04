Примера. Райо не побеждает 4 месяца, дежурная неудача Валенсии

Команда Андони Ираолы не побеждает в Ла Лиге с 18 декабря 2021-го. Сегодня чудо было близко, но не состоялось.

В первом тайме "Молнии" на него наиграли, но Альваро, Франа и Иси Паласона подвела реализация. В итоге забить удалось только Катене после углового и Гвардиоле в результате яркой комбинации.

Этого в теории с лихвой хватило бы для победы, но судья сперва пожалел Петровича, затем не пощадил Комесанью - и все перевернулось. Да-да, арбитраж в Ла Лиге продолжает жечь напалмом.

В большинстве "Гранада" забегала, "Райо" прижался к воротам, а с его защитой это смерти подобно. Конечно, победу команда Ираолы упустила - решающий пенальти Марио Суарес привез себе на 92-й минуте, сыграв рукой после навеса. Более того, на 95-й Молина мог вообще вырывать хозяевам победу, но попал в каркас.

94' - Luis Milla ???????? has become the first player to score from the penalty spot in the injury time at home for @GranadaCF in #LaLiga this century (93'15''). Decisive#GranadaRayo pic.twitter.com/5NNtpd1n88