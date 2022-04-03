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Сосьос Барселоны поддержали сделку со Spotify

Испания
(1 голосов)

Огромная поддержка от болельщиков

Сосьос Барселоны поддержали сделку со Spotify

Фото: FC Barcelona

UA-Футбол
Новина українською

Сосьос "Барселоны" (болельщики-владельцы клуба) сегодня проголосовали в поддержку спонсорского соглашения между командой и музыкальной онлайн-платформой Spotify. Поддержка сосьос была последним шагом к заключению сделки.

По итогам голосования более 70 процентов болельщиков-владельцев клуба поддержали спонсорское соглашение, которое вступит в силу с началом следующего сезона. Сделка рассчитана до конца сезона 2025/26.

По сообщению Marca, за весь срок контракта "Барселона" получит от Spotify 240 миллионов евро за размещение логотипа компании на форме. Также клуб будет получать деньги за переименование стадиона в Spotify Camp Nou.

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В статье: Барселона Камп Ноу Spotify
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