Примера. Барселона - Севилья 1:0. Ферран и Дембеле промахнулись, а вот Педри забил

"Барселона" последнее время играет так, что ее хочется смотреть снова и снова. "Севилья" же наоборот способна заменить самое крепкое снотворное.

Вот и сегодня ни одна из сторон не удивила. "Нервион" со старта думал только об обороне, и даже контролируя мяч, стремился не обострить, а потянуть время. Отсюда и почти полное отсутствие моментов.

"Барса" играла намного лучшее, интереснее, быстрее. Нельзя сказать, что она давила соперника все 90 минут, как было в недавнем Класико, но ей удались 2-3 отрезки по 10-15 минут, когда "Севилья" просто не знала, что делать. И в эти отрезки Буну крутился, как белка в колесе.

Первый такой период был под занавес первого тайма, когда Ферран Торрес чудом промахнулся по мячу с нескольких метров, а удар Обамеянга потащил Буну.

2 - @FCBarcelona's Pedri has scored two goals in his last seven @LaLigaEN games, as many as in his previous 34 games in the competition. He has scored his first ever goal from outside the box for the Catalonian side. Magic. pic.twitter.com/yZkGgPbyKY