Примера. Барселона - Севилья 1:0. Ферран и Дембеле промахнулись, а вот Педри забил

"Барселона" последнее время играет так, что ее хочется смотреть снова и снова. "Севилья" же наоборот способна заменить самое крепкое снотворное.

Вот и сегодня ни одна из сторон не удивила. "Нервион" со старта думал только об обороне, и даже контролируя мяч, стремился не обострить, а потянуть время. Отсюда и почти полное отсутствие моментов.

"Барса" играла намного лучшее, интереснее, быстрее. Нельзя сказать, что она давила соперника все 90 минут, как было в недавнем Класико, но ей удались 2-3 отрезки по 10-15 минут, когда "Севилья" просто не знала, что делать. И в эти отрезки Буну крутился, как белка в колесе.

Первый такой период был под занавес первого тайма, когда Ферран Торрес чудом промахнулся по мячу с нескольких метров, а удар Обамеянга потащил Буну.

2 - @FCBarcelona's Pedri has scored two goals in his last seven @LaLigaEN games, as many as in his previous 34 games in the competition. He has scored his first ever goal from outside the box for the Catalonian side. Magic. pic.twitter.com/yZkGgPbyKY — OptaJose (@OptaJose) April 3, 2022

Затем в середине второй половины у "Барсы" начали получаться стандарты - с ударом Араухо справился Буну, выстрел Пике пришелся в перекладину. Между этими моментами Ферран еще раз умудрился попасть в голкипера с центра штрафной.

Голом пахло, и если Дембеле запорол еще один супершанс, пробив выше ворот после идеального заброса Бускетса, то Педри был неимоверно хладнокровен и точен. Как он уложил на газон сразу трех оппонентов и попал в угол с линии штрафной - это чистое искусство.

Хави праздновал этот гол, как победу - он точно знал, что такая "Севилья" гол забить не способна. Так и случилось - "Нервион" при счете 0:1 имел единственный полумомент после ошибки тер Штегена, которую он тут же исправил.

3 - @FCBarcelona have kept a clean sheet in three consecutive @LaLigaEN games at Camp Nou (W3) for the first time since a run of 4 between February and June in 2020 (W4). Effect. pic.twitter.com/9TYlf5ZOkG — OptaJose (@OptaJose) April 3, 2022

В таблице после этого матча сложилась очень интересная ситуация - у "Барсы", "Севильи" и еще "Атлетико" по 57 очков, но каталонцы имеют лучшую разницу голов и матч в запасе. То есть, фаворит на второе место понятен. Касательно "Севильи", то она выиграла лишь 2 из 10 последних матчей - тут уже не про серебро думать надо, а о ТОП-4, ведь "Бетис" совсем близко и в хорошей форме.

30-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Севилья" - 1:0

Гол: Педри, 72

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Пике, Альба - Френки де Йонг (Гави, 74), Бускетс, Педри - Дембеле (Нико Гонсалес, 90+1), Обамеянг (Депай, 81), Ферран Торрес

"Севилья": Буну - Навас (Монтьель, 78), Кунде, Диего Карлос, Рекик (Рафа Мир, 82) - Жордан, Гудель (Эн-Несири, 78) - Ламела (Корона, 67), Ракитич, Окампос - Марсьяль (Аугустинссон, 83)

Предупреждения: Бускетс, 61, Дембеле, 82, Пике, 85 - Корона, 85, Монтьель, 85, Окампос, 88