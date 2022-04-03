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Примера. Барселона - Севилья 1:0. Ферран и Дембеле промахнулись, а вот Педри забил

Испания
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Каталонцы уже 13 матчей без поражений

Примера. Барселона - Севилья 1:0. Ферран и Дембеле промахнулись, а вот Педри забил

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" последнее время играет так, что ее хочется смотреть снова и снова. "Севилья" же наоборот способна заменить самое крепкое снотворное.

Вот и сегодня ни одна из сторон не удивила. "Нервион" со старта думал только об обороне, и даже контролируя мяч, стремился не обострить, а потянуть время. Отсюда и почти полное отсутствие моментов.

"Барса" играла намного лучшее, интереснее, быстрее. Нельзя сказать, что она давила соперника все 90 минут, как было в недавнем Класико, но ей удались 2-3 отрезки по 10-15 минут, когда "Севилья" просто не знала, что делать. И в эти отрезки Буну крутился, как белка в колесе.

Первый такой период был под занавес первого тайма, когда Ферран Торрес чудом промахнулся по мячу с нескольких метров, а удар Обамеянга потащил Буну.

Затем в середине второй половины у "Барсы" начали получаться стандарты - с ударом Араухо справился Буну, выстрел Пике пришелся в перекладину. Между этими моментами Ферран еще раз умудрился попасть в голкипера с центра штрафной.

Голом пахло, и если Дембеле запорол еще один супершанс, пробив выше ворот после идеального заброса Бускетса, то Педри был неимоверно хладнокровен и точен. Как он уложил на газон сразу трех оппонентов и попал в угол с линии штрафной - это чистое искусство.

Хави праздновал этот гол, как победу - он точно знал, что такая "Севилья" гол забить не способна. Так и случилось - "Нервион" при счете 0:1 имел единственный полумомент после ошибки тер Штегена, которую он тут же исправил.

В таблице после этого матча сложилась очень интересная ситуация - у "Барсы", "Севильи" и еще "Атлетико" по 57 очков, но каталонцы имеют лучшую разницу голов и матч в запасе. То есть, фаворит на второе место понятен. Касательно "Севильи", то она выиграла лишь 2 из 10 последних матчей - тут уже не про серебро думать надо, а о ТОП-4, ведь "Бетис" совсем близко и в хорошей форме.

30-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Севилья" - 1:0

Гол: Педри, 72

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Пике, Альба - Френки де Йонг (Гави, 74), Бускетс, Педри - Дембеле (Нико Гонсалес, 90+1), Обамеянг (Депай, 81), Ферран Торрес

"Севилья": Буну - Навас (Монтьель, 78), Кунде, Диего Карлос, Рекик (Рафа Мир, 82) - Жордан, Гудель (Эн-Несири, 78) - Ламела (Корона, 67), Ракитич, Окампос - Марсьяль (Аугустинссон, 83)

Предупреждения: Бускетс, 61, Дембеле, 82, Пике, 85 - Корона, 85, Монтьель, 85, Окампос, 88

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Комментарии (11)
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Дoбрый (землянин)
04.04.2022 в 00:10
Мы уже вторые однако. Ну шо, сколько там до Реала, 9 очей всего?
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.04.2022 в 00:02
Дуже якісний футбол демонструє Барса в останніх іграх, схоже в хорошій формі перебуває команда і цілком може претендувати на ЛЄ! Кінцівка матчу надзвичайно захоплююча була!Перемога заслужена, реалізація цього разу підвела, але головне виграли в прямого конкурента, молодці!
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+2
0
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Дoбрый (землянин)
04.04.2022 в 00:06
С победой Миша!
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.04.2022 в 00:07
Вітаю, друже!
+1
0
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Loader (Днепр)
04.04.2022 в 00:00
Всего 1-0, но игра "в одни ворота". Без вариантов. У Севильи, конечно, остается возможность реабилитироваться. В игре с Реалом.
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+3
0
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Дoбрый (землянин)
04.04.2022 в 00:03
Всё Виталик, посвящаю Хави в ранг тренера. Для меня он больше не физрук.
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+2
0
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Loader (Днепр)
04.04.2022 в 00:05
Значит, испытательный срок окончен. Хави можно переводить на полную ставку. С отдельным кабинетом.
+3
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.04.2022 в 00:06
Приймається! ))
+2
0
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Дoбрый (землянин)
04.04.2022 в 00:00
Несмотря на всего лишь один забитый мяч, мне игра Барсы сегодня очень понравилась.
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.04.2022 в 00:04
Як і попередні ігри!Схоже вернулась всім нам любима команда з її фірмовим стилем!!!
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+2
0
Кот2021 (Николаев)
04.04.2022 в 00:05
Так тебе и надо - это Хави тебе за физрука мстити месть его будет беспощадной
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+1
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