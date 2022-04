Таскать железо больше не модно: Пять секретов гигантских мышц Адама Траоре

Не заметить Адама Траоре на поле невозможно. Еще в 2018-м Пеп Гвардиола называл его "машиной, которую опасно останавливать, когда она набирает ход". Скажете, он неправ? При росте 178 см испанец весит 87 кг, выглядит, как Мистер Олимпия, а бежит быстрее почти всех в Европе.

Мало кто знает, что качаться Траоре начал не для красивых фоточек в инсте, а чтобы остаться в футболе. Адама - переросток, выглядевший в 15 лет на 25. На детском уровне это позволяло рвать вообще всех, но как только Траоре перестал расти, то быстро растолстел.

А где лишний вес - там и травмы, и провалы на поле. Ромелу Лукаку - еще один футболиста типажа Траоре - пережил подобное в "МЮ", когда его мышечная масса выросла настолько, что он еле бежал. Пришлось бельгийцу менять вообще всю систему тренировок и садиться на диету, чтобы найти новый рабочий вес - правда, уже в "Интере".

У Траоре та же история. Когда его колени начали сдавать под тяжестью тела, тренеры порекомендовали Адама срочно их укрепить на тренажерах. Так все и закрутилось.

Траоре начал активно заниматься в зале вскоре после переезда в Англию в 2015 году, но поначалу это была хаотичная работа, которой не хватало системы.

Правильно работать в зале его научили в "Вулвз", куда Адама попал в 2018-м. Именно здесь Траоре отбили охоту работать с весами - он перестал поднимать штанги и гири, занимаясь только на блочных тренажерах и работая с собственным весом.

Фишка в том, что поднятие железа замедляет футболиста на поле - для вингера это неприемлемо. Вдобавок штангой легко спровоцировать травмы - у каждого атлета свой предел, и определить его на глаз практически невозможно. А кому нужны повреждения посреди сезона?

Так что Траоре уже почти 5 лет, как работает на турниках, брусьях, плюс блочных тренажерах, позволяющих давать необходимую нагрузку конкретной группе мышц. Выглядят его тренировки, надо сказать, впечатляюще.

Траоре признавался, что не употребляет фастфуд, алкоголь и много чего еще, но его диета остается достаточно калорийной.

Так, по словам футболиста, он обожает паэлью и народную малийскую кухню, где преобладают блюда из коричневого риса с арахисовым соусом; также, как и большинство атлетов, Траоре ценит итальянскую пасту и куриное мясо.

Порции футболиста небольшие и рассчитаны так, чтобы Адама, склонный к набору веса, получал ровно столько калорий, сколько надо - ни грамма больше. После 18:00 есть ему запретил диетолог; на ужин - протеиновый коктейль, яйца или творог на выбор.

Ну, и еще вода - ее Адама пьет по 4 литра в сутки. Это необходимо, чтобы избежать дегидрации, что критично важно для атлета с его объемом мышц.

У Траоре были очень быстрые ноги еще в "Барселоне", когда он и близко не походил на культуриста и был просто одним из подававших надежды форвардов.

В те годы его использовали то справа в атаке, то в центре, но, послушайте, на одной позиции играл Лео Месси, а на другой - Луис Суарес. Решение уехать в Англию спасло Адама карьеру.

Возвращаясь к скорости бега, в "Барселоне" вингер разгонялся до 34 км/час, что уже быстрее большинства визави. И это были чистые гены - никаких дополнительных занятий.

Adama Traore 2012 v 2019. He's getting the value from his PureGym membership. pic.twitter.com/d3A7J02klb