Таскать железо больше не модно: Пять секретов гигантских мышц Адама Траоре

У Траоре специфическая структура тела. Он начал качаться из необходимости

Не заметить Адама Траоре на поле невозможно. Еще в 2018-м Пеп Гвардиола называл его "машиной, которую опасно останавливать, когда она набирает ход". Скажете, он неправ? При росте 178 см испанец весит 87 кг, выглядит, как Мистер Олимпия, а бежит быстрее почти всех в Европе.

Мало кто знает, что качаться Траоре начал не для красивых фоточек в инсте, а чтобы остаться в футболе. Адама - переросток, выглядевший в 15 лет на 25. На детском уровне это позволяло рвать вообще всех, но как только Траоре перестал расти, то быстро растолстел.

А где лишний вес - там и травмы, и провалы на поле. Ромелу Лукаку - еще один футболиста типажа Траоре - пережил подобное в "МЮ", когда его мышечная масса выросла настолько, что он еле бежал. Пришлось бельгийцу менять вообще всю систему тренировок и садиться на диету, чтобы найти новый рабочий вес - правда, уже в "Интере".

У Траоре та же история. Когда его колени начали сдавать под тяжестью тела, тренеры порекомендовали Адама срочно их укрепить на тренажерах. Так все и закрутилось.

Правильно работать над телом его научили в "Вулверхэмптоне"

Траоре начал активно заниматься в зале вскоре после переезда в Англию в 2015 году, но поначалу это была хаотичная работа, которой не хватало системы.

Правильно работать в зале его научили в "Вулвз", куда Адама попал в 2018-м. Именно здесь Траоре отбили охоту работать с весами - он перестал поднимать штанги и гири, занимаясь только на блочных тренажерах и работая с собственным весом.

Фишка в том, что поднятие железа замедляет футболиста на поле - для вингера это неприемлемо. Вдобавок штангой легко спровоцировать травмы - у каждого атлета свой предел, и определить его на глаз практически невозможно. А кому нужны повреждения посреди сезона?

Так что Траоре уже почти 5 лет, как работает на турниках, брусьях, плюс блочных тренажерах, позволяющих давать необходимую нагрузку конкретной группе мышц. Выглядят его тренировки, надо сказать, впечатляюще.

Рацион Адама - калорийная белковая еда. Перед сном - протеиновый коктейль

Траоре признавался, что не употребляет фастфуд, алкоголь и много чего еще, но его диета остается достаточно калорийной.

Так, по словам футболиста, он обожает паэлью и народную малийскую кухню, где преобладают блюда из коричневого риса с арахисовым соусом; также, как и большинство атлетов, Траоре ценит итальянскую пасту и куриное мясо.

Порции футболиста небольшие и рассчитаны так, чтобы Адама, склонный к набору веса, получал ровно столько калорий, сколько надо - ни грамма больше. После 18:00 есть ему запретил диетолог; на ужин - протеиновый коктейль, яйца или творог на выбор.

Ну, и еще вода - ее Адама пьет по 4 литра в сутки. Это необходимо, чтобы избежать дегидрации, что критично важно для атлета с его объемом мышц.

Скорость бега - генетика плюс тренировки. Траоре был быстрым еще "дрыщом"

У Траоре были очень быстрые ноги еще в "Барселоне", когда он и близко не походил на культуриста и был просто одним из подававших надежды форвардов.

В те годы его использовали то справа в атаке, то в центре, но, послушайте, на одной позиции играл Лео Месси, а на другой - Луис Суарес. Решение уехать в Англию спасло Адама карьеру.

Возвращаясь к скорости бега, в "Барселоне" вингер разгонялся до 34 км/час, что уже быстрее большинства визави. И это были чистые гены - никаких дополнительных занятий.

Adama Traore 2012 v 2019. He's getting the value from his PureGym membership. pic.twitter.com/d3A7J02klb — James Dickens (@JamesWDickens) December 13, 2019

В Англии, когда его мышечный вес резко увеличился, Траоре попросил помочь с беговыми тренировками олимпийского чемпиона Даррена Кэмпбелла, который разработал целый комплекс упражнений специально под него. Как итог - в сезоне-2017/18 Адама разогнался аж до 37 км/час! Когда вам кажется, что он несется изо всех сил - скорее всего, это и близко не его предел:

"Даррен часто говорит мне, что на поле не стоит бежать на все 100% сил. Используя 70% я уже способен оббежать игрока - и после этого у меня еще останется энергия, чтобы сохранять контроль и отдать правильный пас".

В принципе, на этом и строится его игра - оббежать, осмотреть и подать. Не Месси, конечно, но работает же.

Тренировки, диета и образ жизни Траоре не сделают каждого таким, как он

Вероятно, вы это уже и сами поняли. У Адама не только маниакальное стремление к совершенству, но и еще уникальные физические данные.

Его организм реагирует на нагрузки, как ни у кого в футбольном мире, кроме, может, Лукаку и Халка. Пока другие таскают железо, чтобы нарастить мускулатуру, Траоре это дается играючи:

"Люди спрашивают, занимаюсь ли я силовыми тренировками, принимаю ли я что-то, и все в таком роде, но мне нечего им сказать. Я много тренируюсь, но не делаю ни одного упражнения, чтобы нарастить мышечную массу, ведь и без того набираю ее очень быстро. Это проблема, с которой я борюсь. И нет, я не поднимаю никакие весы. Я знаю, что люди не поверят, но это правда".

Пытаться повторить результаты Траоре, не имея его данных - бесполезная затея. Простой пример - уровень тестостерона у мужчин колеблется в огромном диапазоне от 8,5 до 29 нмоль/л. При этом чем он выше - тем быстрее растут мышцы. А ведь есть еще масса других факторов…

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Короче, Траоре не пример для подражания, а, скорее, уникум, чей путь однажды сможет повторить такой же уникум, а рождаются они редко. Да и не все идут в футбол - обычно крепышей забирают в "силовые" виды спорта. Самого Адама, пока он бегал в АПЛ, пару раз звали в американский футбол, но он отказал и правильно сделал.

В конце концов, Траоре - это не только мышцы. Он отлично обыгрывает, навешивает, бежит и открывается. Даже в "Барселоне" он может быть полезен долгие годы в качестве игрока ротации.