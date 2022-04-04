УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона готова подписать контракт с Усманом Дембеле
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона готова подписать контракт с Усманом Дембеле

Испания
(1 голосов)

Клуб идет на уступки

Барселона готова подписать контракт с Усманом Дембеле

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" хочет подписать новый контракт с полузащитником Усманом Дембеле, сообщает ESPN. Каталонцы возобновляют переговоры о подписании нового соглашения.

Сообщается, что в скором времени спортивный директор клуба Матеу Алемани должен в Марокко встретиться с Муссой Сиссоко, агентом футболиста. Менеджер уже в Марракеше.

В этом сезоне 23-летний француз провел за "Барселону" 22 матча, забил 2 гола и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Усмана в 30 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...