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Барселона готова подписать контракт с Усманом Дембеле
Клуб идет на уступки
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" хочет подписать новый контракт с полузащитником Усманом Дембеле, сообщает ESPN. Каталонцы возобновляют переговоры о подписании нового соглашения.
Сообщается, что в скором времени спортивный директор клуба Матеу Алемани должен в Марокко встретиться с Муссой Сиссоко, агентом футболиста. Менеджер уже в Марракеше.
В этом сезоне 23-летний француз провел за "Барселону" 22 матча, забил 2 гола и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Усмана в 30 миллионов евро.
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