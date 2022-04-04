Барселона готова подписать контракт с Усманом Дембеле

"Барселона" хочет подписать новый контракт с полузащитником Усманом Дембеле, сообщает ESPN. Каталонцы возобновляют переговоры о подписании нового соглашения.

Сообщается, что в скором времени спортивный директор клуба Матеу Алемани должен в Марокко встретиться с Муссой Сиссоко, агентом футболиста. Менеджер уже в Марракеше.

В этом сезоне 23-летний француз провел за "Барселону" 22 матча, забил 2 гола и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Усмана в 30 миллионов евро.