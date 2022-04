Примера. Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0. Пенальти как расплата за пассивность

"Ла Реал" весь матч провел в атаках, и хотя им не хватало последнего паса, таки заслужил на победу над соперником, не предложившим вообще ничего.

"Эспаньол" приехал на "Аноэту" без травмированного Рауля де Томаса, а это в переводе означает "без нападения". Отсюда и ноль стопроцентных моментов за весь матч.

У "Сосьедада" тоже серьезная потеря, причем долгосрочная - у Микеля Оярсабаля разрыв связок, и он выбыл до конца сезона. Тем не менее, баски очень старались и бежали вперед 90 минут.

24 - Only Manchester City (25) have kept more clean sheets in the first half of games than @RealSociedadEN in Europe's top five leagues this season (24, level with Wolverhampton Wanderers). Rocky. pic.twitter.com/iG1RToxAko

Субименди с пары метров пробил выше перекладины; Сильва ударом почти в упор не пробил Ойера; Серлот вроде забил, но перед голом толкнул оппонента, так что VAR его взятие ворот отменил.

Казалось, что "автобусный" "Эспаньол" таки достоит, но справедливость восторжествовала в добавленное время, когда Калеро неизвестно зачем срубил на углу штрафной Микеля Мерино. Исак с точки пробил низом очень мощно - 1:0.

Благодаря победе "Сосьедад" укрепил свои позиции в борьбе за еврокубки - он теперь 6-й с 51 очком. Пусть забивает команда Иманола Альгуасиля ровно по голу за матч, крепкая оборона может и дотащить ее в Лигу конференций.

8 - @RealSociedadEN have won eight games by a 1-0 scoreline in LaLiga this season, more than any other team in Europe's big five leagues in 2021/22 (Manchester City, AC Milan, AS Roma and Sevilla FC, six). Benefit. pic.twitter.com/aJQmJWHzA9