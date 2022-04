Феликс восстал из пепла: самый дорогой игрок Атлетико затмил Суареса и разрывает Примеру

Дивные дела творятся в Примере последнее время.

То Винисиус внезапно научился реализовывать моменты, то Дембеле вспомнил, что в Дортмунде считался одним из лучших ассистентов Бундеслиги. Теперь вот пришла пора Жоау Феликса.

Кто его только не критиковал за два года в Мадриде, и абсолютно все было заслужено. За парня заплатили 125 млн евро - это 4-й самый крупный трансфер в истории футбола. И что дальше? 6 голов в первом чемпионате, 7 - во втором.

Феликса с головой накрыли самые разные проблемы - начиная с 2020-го он восемь раз выбывал из-за повреждений; еще трижды - из-за коронавируса.

Пока же он лечился, Суарес из последних сил доказывал "Барсе", как сильно она ошиблась, брутально вытолкав его вон, а Маркос Льоренте проводил лучший сезон в жизни.

В общем, все, абсолютно все было против Феликса еще год назад.

Но теперь обстоятельства изменились.

***

Фанаты "Атлетико" неслучайно признали Жоау лучшим игроком в феврале и марте 2022-го.

Прямо сейчас Феликс - лидер "Матрасников", который практически никогда не уходит с поля без гола, результативного паса или хотя бы участия в голевой атаке. В последних 7 матчах во всех турнирах у него 5 голов и 2 ассиста - столько же, сколько в предыдущих 33.

Вообще заиграть в "Атлетико" для технаря - та еще проблема. Алессио Черчи, Витоло и Лусиано Вьетто вовсе не бездари, но так и не перестроились. Не достиг своего уровня времен "Монако" и Лемар.

Феликс был в миллиметрах от того, чтобы стать еще одним Лемаром, но, кажется, ему хватило сил на путь совсем другого француза. Кто забыл, Антуан Гризманн в свое время приходил из "Ла Реала" как фланговый бегунок, а уже в Мадриде превратился в универсала, приносящего пользу на разных позициях и - обязательное условие Симеоне - в обороне.

***

Посмотрите на его последние голы - Феликс забивает то головой, как с "МЮ" или "Алавесом", то замыкает прострелы, как против "Бетиса", то пользуется ошибками соперника в штрафной, как было с "Осасуной".

По сути, все мячи - типичный хлеб центрфорварда, который ранее успешно ел Луис Суарес, пока не постарел и не освободил место.

Эль Чоло целых полгода ломал голову над тем, как заменить погрузневшую звезду, и Феликс оказался самым рабочим из вариантов. У него плотный удар с обеих ног, он подтянул игру головой, редко мажет.

При этом в силу комплекции Жоау не может играть чистую "девятку" и постоянно отходит вглубь, комбинирует, открывает зоны. Типичный пример - матч с "Райо Вальекано". Феликс вышел из штрафной в поисках пространства и тут же нашел на острие Коке.

То есть, Чоло получил даже не Суареса, а игрока вроде Сандро Дель Пьеро, который действует где-то между "девяткой" и "десяткой", совмещая функционал обоих амплуа.

Joao Felix on scoring twice vs. Alaves:- "Luis Suarez told me to score two goals because he has me in his… fantasy team." pic.twitter.com/3TjvH1l73W

***

На эту трансформацию ушли месяцы работы. Переходя в "Атлетико", Феликс умел только водиться с мячом и вешать с фланга. Инстинкт хищника - нечто новое в его арсенале.

У него есть на это право. Чтобы отработать вложенные 125 млн ему предстоит пройти долгий путь, но уже сейчас AS небезосновательно называет его франчайз-игроком "Матрасников". Именно вокруг Феликса будет строиться команда ближайшие годы, если не будет форс-мажоров.

Симеоне четко расставляет приоритеты. Ради Жоау он испортил последние месяцы в Европе Суаресу, усадив того в глубокий запас; непонятно также и будущее Матеуса Куньи - неплохого, но простоватого центрфорварда как для чемпиона Испании.

Анхель Корреа снова сел на скамейку - ну, этому хотя бы не привыкать. Большую часть карьеры на "Ванда Метрополитано" аргентинец кого-то меняет и, надо сказать, весьма органичен в этой роли.

Тем временем в напарники Феликса выбился Антуан Гризманн, который теперь играет еще глубже обычного, сочетая почти невозможное: в нападении действует как "десятка", в защите - как еще одна "восьмерка". Работоспособности француза можно лишь позавидовать.

Феликс тоже не отлынивает от черновой работы, но ее объем несопоставим, и по всему видно, Гризманну он очень благодарен. После прохода "МЮ" в ЛЧ они даже футболками обменялись.

***

Сегодня Marca называет пару Гризманн - Феликс "дуэтом, наводящим ужас". Аванс, конечно, но факт есть факт - "Матрасники" выиграли 6 матчей кряду в Ла Лиге и уже вышли в 1/4 ЛЧ.

Скомканный старт сезона остался позади. Дело не только в португальце. Покупка Рейнилду укрепила тылы и дала свободу Ренану Лоди слева; перевод в основу "цепного пса" Эрреры закрыл брешь в опорной зоне и снял двойную нагрузку с Коке.

Теперь у "Атлетико" снова есть прочные тылы, как раньше. И знаете, что? Вот уже месяц, как "Матрасники" играют качественнее всех в Испании, кроме "Барселоны" Хави.

Ну, а Феликс ведет партнеров за собой. Ему всегда мало - в матче с "Райо" он даже набросился на Симеоне из-за ранней замены. Чоло, однако, и бровью не повел. Он обожает злых, харАктерных персонажей:

… А соперники "Атлетико" будут страдать - этого Чоло не добавил, но и так ясно. У Жоау слишком много козырей, чтобы среднестатистическая защита могла побить их все. Говорят, Лапорта недавно узнавал цену португальца - интересно, что ему ответили? 150 млн? 200?

It’s taken longer than he would have liked BUT ???????? João Félix is on fire for @Atleti!



In the last few months:



8 starts

7 goals

3 assists

6 straight league wins

UCL Quarterfinals



(And yet 21 minutes is all he gets for ???????? in 2 crucial matches ) pic.twitter.com/OakXr6d88s