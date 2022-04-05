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Аргентинский супербомбардир закончит карьеру в конце текущего сезона
Это была славная охота.
Getty Images / Global Images Ukraine
Гонсало Игуаин - один из самых результативных форвардов Европы в 21-м веке.
На счету аргентинца 428 матча и 237 голов в Ла Лиге, Серии А и АПЛ, где он выступал за "Реал", "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Челси".
В комнате трофеев футболиста титул лучшего бомбардира Серии А, по три титула чемпиона Италии и Испании, а также много другого.
Сегодня стало известно, что нападающий, который ныне выступает за "Интер Майами", закончит карьеру в конце сезона.
Об этом сообщил отец игрока.
Gonzalo Higuain will retire at the end of the season, as confirmed by his father to TNT Sports ???????? pic.twitter.com/JFGrzBhzdn— GOAL (@goal) April 5, 2022
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