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Аутсайдер Ла Лиги объявил о назначении нового главного тренера
У специалиста нет опыта работы в Ла Лиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский "Алавес" уволил главного тренера команды Хосе Луиса Мендилибара. На этой должности его сменил Хулио Веласкес, сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение рассчитано до конца этого сезона.
40-летний испанец на профессиональном уровне работал в различных командах Сегунды, также недолго тренировал в Серии А и Португалии. Однако опыта работы у специалиста в Ла Лиге нет.
"Алавес" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 30 матчах 22 очка.
✅ ???????????????????????????? | Julio Velázquez, nuevo entrenador del Deportivo Alavés ????— Deportivo Alavés (@Alaves) April 5, 2022
¡Mucha suerte en esta nueva etapa, Julio! ????#GoazenGlorioso ????
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