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Аутсайдер Ла Лиги объявил о назначении нового главного тренера

Испания
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У специалиста нет опыта работы в Ла Лиге

Аутсайдер Ла Лиги объявил о назначении нового главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский "Алавес" уволил главного тренера команды Хосе Луиса Мендилибара. На этой должности его сменил Хулио Веласкес, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

40-летний испанец на профессиональном уровне работал в различных командах Сегунды, также недолго тренировал в Серии А и Португалии. Однако опыта работы у специалиста в Ла Лиге нет.

"Алавес" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 30 матчах 22 очка.

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В статье: Хулио Веласкес Алавес (Витория-Гастейс)
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Источник:
ФК Алавес

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