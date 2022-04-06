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Кто из известных футболистов играл в Вильярреале – квиз от UA-футбол

Испания
(1 голосов)

Одному из четвертьфиналистов ЛЧ посвящается

Кто из известных футболистов играл в Вильярреале – квиз от UA-футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 апреля, пройдут два матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2021/22. В одном из них действующий победитель Лиги Европы "Вильярреал" на своем поле будет принимать действующего чемпиона Германии мюнхенскую "Баварию".

Перед этим поединком предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за испанский клуб. У вас есть четыре минуты и 30 известных футболистов. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за "Вильярреал".

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