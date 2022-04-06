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Отступные - один миллиард. Барселона согласовала контракт с 23-летним центрбеком

Испания
(1 голосов)

И никакой Рюдигер не нужен

Отступные - один миллиард. Барселона согласовала контракт с 23-летним центрбеком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" согласовала контракт с Рональдом Араухо.

Как сообщают зарубежные инсайдеры, официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Новая сделка будет действительна до лета 2026-го года, а отступные будут равные одному миллиарду евро.

Араухо - 23-летний центрбек, который стал подпускаться к основе в прошлом сезоне, а в этом - стал полноценной боевой единицей. В текущем сезоне уругваец отыграл 34 матча и забил четыре гола.

Отметим, что также каталонцы согласовали контракт с защитником "Челси", которые переедет в Испанию летом.

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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