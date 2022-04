Отступные - один миллиард. Барселона согласовала контракт с 23-летним центрбеком

"Барселона" согласовала контракт с Рональдом Араухо.

Как сообщают зарубежные инсайдеры, официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Новая сделка будет действительна до лета 2026-го года, а отступные будут равные одному миллиарду евро.

Ronald Araújo will sign his new contract with Barcelona very soon as today talks were more than positive. In the final meeting only lenght of the contract will be discussed - it’s likely gonna be until June 2026. ???????????????? #FCB



No doubt, Araújo’s gonna stay as he always wanted. pic.twitter.com/YWrr7uLiaO