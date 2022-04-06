Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отступные - один миллиард. Барселона согласовала контракт с 23-летним центрбеком
И никакой Рюдигер не нужен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" согласовала контракт с Рональдом Араухо.
Как сообщают зарубежные инсайдеры, официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Новая сделка будет действительна до лета 2026-го года, а отступные будут равные одному миллиарду евро.
Ronald Araújo will sign his new contract with Barcelona very soon as today talks were more than positive. In the final meeting only lenght of the contract will be discussed - it’s likely gonna be until June 2026. ???????????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2022
No doubt, Araújo’s gonna stay as he always wanted. pic.twitter.com/YWrr7uLiaO
Араухо - 23-летний центрбек, который стал подпускаться к основе в прошлом сезоне, а в этом - стал полноценной боевой единицей. В текущем сезоне уругваец отыграл 34 матча и забил четыре гола.
Отметим, что также каталонцы согласовали контракт с защитником "Челси", которые переедет в Испанию
Популярное сейчас
- В российском Белгороде вновь работает ПВО, школы "заминированы"
- "В любом другом случае – мы вас просто будем резать". Воин ВСУ передал оркам эффектное послание
- Английский день в ЛЧ, де Дзерби верен Шахтеру, Игуаин завязывает с футболом. Главные новости за 5 апреля
- Бэйл не паразит, или Почему оскорбления валлийца вредят только Реалу
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины