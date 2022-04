Мбаппе ближе к продлению контракта с ПСЖ, чем к переходу в Реал

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ближе к продлению контракта, чем к переходу в "Реал", сообщает журналист Sky Sports. Француз станет самым высокооплачиваемым игроком Парижа.

Kylian Mbappe will likely sign a new contract at PSG despite ongoing interest from Real Madrid ✍️ pic.twitter.com/mzWjnY3jgm