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Мбаппе ближе к продлению контракта с ПСЖ, чем к переходу в Реал

Испания
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Как так?

Мбаппе ближе к продлению контракта с ПСЖ, чем к переходу в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ближе к продлению контракта, чем к переходу в "Реал", сообщает журналист Sky Sports. Француз станет самым высокооплачиваемым игроком Парижа.

Сообщается, что Мбаппе решил остаться в "ПСЖ" и продлить соглашение.

Ранее сообщалось, что в случае подписания нового контракта Килиан станет самым высокооплачиваемым футболистов команды.

В этом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 38 матчей, забил 28 голов и отдал 17 передач. Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 160 миллионов евро.

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
06.04.2022 в 22:26
Епопея продовжується... Цікаво чи перевищить вона "відхід Мессі" Де буде Мбаппе будемо знати лише влітку.
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