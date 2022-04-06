Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе ближе к продлению контракта с ПСЖ, чем к переходу в Реал
Как так?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ближе к продлению контракта, чем к переходу в "Реал", сообщает журналист Sky Sports. Француз станет самым высокооплачиваемым игроком Парижа.
Kylian Mbappe will likely sign a new contract at PSG despite ongoing interest from Real Madrid ✍️ pic.twitter.com/mzWjnY3jgm— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 6, 2022
Сообщается, что Мбаппе решил остаться в "ПСЖ" и продлить соглашение.
Ранее сообщалось, что в случае подписания нового контракта Килиан станет самым высокооплачиваемым футболистов команды.
В этом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 38 матчей, забил 28 голов и отдал 17 передач. Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 160 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Пресс-конференция Орбана. Поговорил с путиным, газ в рублях, венгры на Закарпатье
- "Может перед ними на колени встать?". Жена Зинченко не считает нужным обращаться к россиянам и переходить на русский язык
- Динамо U-19 - Спортинг U-19: где и когда смотреть матч Юношеской лиги УЕФА
- Таскать железо больше не модно: Пять секретов гигантских мышц Адама Траоре
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета